فیروزه با اجرای طرح جامع "امامزاده عبدالقهار" به قطب فرهنگی تبدیل می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس اداره اوقاف و امور خیریه نیشابوراظهار کرد: امیدوارم با اجرای طرح جامع بقعه متبرکه و حرم امامزاده عبدالقهار(ع) از اعقاب حضرتامام باقر(ع) در شهرستان فیروزه، این نقطه به قطب گردشگری و فرهنگی منطقه تبدیل شود.

محمد ذاکری یادآور شد: بارگاه این امامزاده دارای 12 هکتار اراضی و 12 سهم آب موقوفه است.

وی اظهار کرد: ابتدای سال ضریح مطلای این امامزاده به طول 265 وعرض160 و ارتفاع 275 سانتی‌متر توسط هنرمندان اصفهان با اعتبار170 میلیونریال از محل نذورات مردمی و هدایای خیران ساخته شد.

وی با بیان اینکه تمام سازمان‌ها و نهادها باید در مدیریت و حفظ اراضی عمومی پیشگام باشند، تأکید کرد: تعامل ادارات با اوقاف در نیل به اهداف توسعه فرهنگی و اقتصادی منطقه تاثیری به‌سزا دارد.

وی مسئولیت اداره اوقاف را بسیار خطیر دانست و بیان کرد: ما امانت‌هایی را در اختیار داریم که باید در مسیر توسعه فضیلت‌ها متاثر ازحق و عدالت در جمیع امور جامعه به کار گرفته شود.

مستند میقات الرضا در خراسان رضوی تولید می شود

سخنگوی اداره کل اوقاف و امور خیریه خراسان رضوی گفت: مستند میقات الرضا با هدف معرفی بقاع متبرکه حاضر در مسیر زمینی تشرف به حرم تولید می شود.

محمد فتحی اظهار داشت: این مستند به سفارش اداره کل اوقاف و امور خیریه خراسان رضوی در حال تدوین نهایی است.

وی با بیان اینکه تصویربرداری این مستند در 5 شهرستان آغاز شده، افزود: مستند میقات الرضا (ع) در مدت 20 دقیقه، 5 بقعه زیارتی را معرفی خواهد کرد.

فتحی گفت: این مستند به کارگردانی محمدرضا زهتاب چیان و با کارشناسی حجتالاسلام نقویان و مجری گری ارسیا صنعتی از شبکه سراسری سیما و همایش میقات الرضا (ع) پخش خواهد شد.

پایداری سنت وقف با حفظ عین و اصل آن امکان دارد

رئیس اداره اوقاف و امور خیریه نیشابور گفت: پایداری سنت حسنه وقف منوطبه حفظ عین و اصل آن است که یکی از راه‌های آن شناسایی و محصور کردن اراضی موقوفه است.

حجت‌الاسلام محمد ذاکری اظهار داشت: وقف هم در حیات مادی و معنوی ما باعنایت به نیات خیرخواهانه واقفان بسیار مهم است و اراضی وقفی به عنوان بیت‌المال مسلمین بسیار مورد توجه عموم است.

وی افزود: 76 بقعه متبرکه و هفت هزار رقبه و موقوفات در این شهرستان به‌عنوان دومین شهر خراسان رضوی وجود دارد که مطابق قانون زیر نظر اوقاف نیشابور اداره می‌شوند.

این مقام مسئول ادامه داد: در این مسئولیت سنگین اگر درست عمل کنیم پاداش‌های بزرگی از سوی خداوند متعال در راه است و اگر درست عمل نکنیم وغفلت کنیم، خسارت‌ها نیز سنگین است.

وی تاکید کرد: رویکرد جدید سازمان اوقاف و امور خیریه با مدیریت سرپرست و نماینده ولی فقیه در سازمان اوقاف و امور خیریه در زمینه مباحث فرهنگی و معارف دینی بسیار ارزشمند و وظیفه ما زیر مجموعه را سنگین ‌تر کرده است.