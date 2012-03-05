برخورد با سارقان به عنف در شیراز/ توسعه فضای سبز درشهرکهای صنعتی

به گزارش خبرگزاری مهر، دادستان شیراز با تأکید بر اینکه وجود حتی یک مورد سرقت و زورگیری در شیراز قابل قبول نیست، گفت: در همین راستا مصوب شده که نیروی انتظامی با راه اندازی گشتهای نامحسوس موتورسوار و استفاده از یگان امداد با این افراد برخورد و این افراد را به مراجع قضایی تحویل دهد.

علی القاصی بیان کرد: دستگاه قضایی تمهیدات لازم را جهت برخورد قاطع قضایی با سارقان به عنف و زورگیران و همچنین حاملان سلاح های سرد فراهم کرده است.

وی همچنین طرح ویژه برخورد قانونی با رانندگان و مزاحمین در سطح شهر به خصوص در محدوده بلوار ستارخان، بلوار چمران، بلوار جمهوری و بلوار رازی را از دیگر طرح ویژه دادستانی شیراز و نیروی انتظامی در روز های پایانی سال خواند و افزود: افرادی که موجبات اخلال در نظم عمومی و جریحه دار شدن عفت عمومی را فراهم کنند مشمول برخورد قاطع پلیس امنیت اخلاقی قرار خواهند گرفت و برای این افراد پرونده قضایی تشکیل می شود.

القاصی همچنین در خصوص طرح مقابله با عرضه قلیان در سطح شهر و پارکها و تفرجگاههای شیراز تصریح کرد: حسب گزارشات اعلامی مبنی بر اعمال غیر متعارف و ترغیب جوانان به مصرف قلیان با اماکن عمومی، باغات و تفرجگاههای سطح شهر شیراز که اقدام به عرضه قلیان کنند ضمن جمع آوری با مرتکبان برخورد قانونی انجام و در اسرع وقت به دادستانی معرفی می شوند.

رشد توسعه فضای سبز در سطح شهرکها و نواحی صنعتی فارس

مدیر محیط زیست، ایمنی و بهداشت شرکت شهرکهای صنعتی فارس گفت : توسعه فضای سبز در سطح شهرکها و نواحی صنعتی استان درسال جاری سه و نیم برابر نسبت به سال گذشته رشد داشته است.

محمد مهدی مهربانی افزود: از ابتدای امسال تاکنون در سطح 48 هکتار از فضای شهرکها و نواحی صنعتی استان، عملیات کاشت نهال و توسعه فضای سبز انجام شده است.

وی با بیان اینکه هم اکنون در سطح 347 هکتار از مساحت شهرکها و نواحی صنعتی استان عملیات کاشت نهال و توسعه فضای انجام شده، گفت: 25 درصد از مساحت شهرکها و نواحی صنعتی صرف امور فضای سبزخواهدشد.

مهربانی در ادامه از کاشت بیش از 31 هزار اصله نهال در سال جاری در شهرکها و نواحی صنعتی استان خبرداد و گفت: تاکنون از ابتدای فعالیت شرکت شهرکهای صنعتی بیش از 320 هزار اصله نهال کاشته شده است.

وی افزود: در زمینه کاشت درختچه های دائمی نیز امسال 34 هزار اصله درختچه کاشته شده است.

مدیر محیط زیست، ایمنی و بهداشت شرکت شهرکهای صنعتی فارس همچنین از انجام 34 هزار متر مربع گلکاری و چمن کاری در شهرکهای صنعتی استان در یک سال اخیر خبرداد.

وی در ادامه با بیان اینکه باتوجه به کمبود منابع آب، استفاده از روشهای نوین آبیاری فضای سبز در شهرکها و نواحی صنعتی استان در حال انجام است، گفت: از ابتدای امسال تاکنون 105 کیلومتر شبکه آبیاری قطره ای در شهرکها و نواحی صنعتی استان اجرا شده که در مقایسه با آمار سال گذشته رشد پنج برابری داشته است.

مهربانی با بیان اینکه توسعه صنعت بدون درنظر گرفتن مسائل زیست محیطی و توسعه فضای سبز، توسعه ای پایدار نخواهد بود، گفت: به همین دلیل انجام برنامه های توسعه فضای سبز و ایجاد کمربندهای سبز در شهرکهای صنعتی استان جزو برنامه های مهمی بوده که با پیشرفت مناسب درحال انجام است.

وی در ادامه با اشاره به برنامه های ویژه هفته درختکاری در شهرکها نواحی صنعتی استان، گفت: در این هفته 3.5 هکتار کمربند سبز در شهرکهای صنعتی شهید جاویدی سپیدان، فیروزآباد و شیراز آغاز خواهد شد.

مهربانی از کاشت پنج هزار و500اصله درخت و نهال در شهرکهای صنعتی استان در هفته درخت و درختکاری خبرداد و گفت: 1.18 کیلومتر آبیاری قطره ای نیز انجام می شود.

غرص نهال در ناحیه صنعتی شهید جاویدی سپیدان

در نخستین روز از هفته درختکاری، غرص نهال در ناحیه صنعتی شهید جاویدی سپیدان انجام شد.

مهران خاکساری در حاشیه آغاز هفته منابع طبیعی ضمن تاکید بر توصیه ائمه معصومین(ع) بر توسعه فضای سبز و حفاظت و حراست از منابع طبیعی، گفت: به مناسبت گرامیداشت این هفته، کاشت 500 اصله نهال درخت در ناحیه صنعتی شهید جاویدی سپیدان انجام می شود.

وی با اشاره به اینکه باید 25 درصد از فضای موجود در شهرکها و نواحی صنعتی به عرصه فضای سبز اختصاص یابد، گفت: از ابتدای سال 90 تا کنون بیش از شش هزار متر مربع از سطح این ناحیه صرف ایجاد فضای سبز شده و در حالیکه این ناحیه از ابتدای تاسیس و قبل از تحویل به شرکت شهرکهای صنعتی، فاقد فضای سبز بوده است.

خاکساری با اشاره به انجام بیش ازیک هزار و 110متر مکعب حجم عملیات خاکی افزود: تا پایان سال 90 تعداد نهالکاری در این ناحیه به 500 اصله و چمنکاری به 300متر مربع خواهد رسید.

معاون عمران و محیط زیست شرکت شهرکهای صنعتی فارس با اشاره به لزوم مصرف بهینه آب برای توسعه فضای سبز بر تسریع در روند عملیات آبیاری قطره ای و استفاده از پساب تصفیه شده تاکید کرد و گفت: در یک سال گذشته روند تجهیز آبیاری قطره ای فضای سبز در ناحیه صنعتی شهید جاویدی سپیدان از رشد صد درصدی برخوردار بوده است.

وی گفت: در یک سال گذشته یک و نیم کیلومتر آبیاری قطره ای در این ناحیه اجرا شده است.



پذیرفته شدگان فراگیر دانشگاه پیام نوراستان فارس برای ثبت نام اقدام کنند

پذیرفته شدگان آزمون فراگیر کارشناسی، کارشناسی ناپیوسته و کارشناسی ارشد بهمن ماه 90 این دانشگاه برای ثبت نام از فردا اقدام کنند.

پذیرفته شدگانی که اسامی آنان به عنوان پذیرفته شده نهایی هر یک از مقاطع کارشناسی پیوسته، کارشناسی ناپیوسته کاردانی با کارشناسی و کارشناسی ارشد دوره های فراگیر پیام نور در بهمن ماه سال 90 اعلام شده، باید از فردا سه شنبه شانزدهم تا بیستم همین ماه تنها در کد قبولی اعلام شده در نیمسال دوم سال تحصیلی 91- 90 برای ثبت نام در رشته قبولی خود به آدرسhttp://pnu.ac.ir مراجعه کنند.

ثبت نام اولیه به صورت الکترونیکی و از طریق سامانه جامع گلستان صورت می گیرد که تاریخ ثبت نام حضوری نیز در پایان ثبت نام اینترنتی اعلام می شود.

تمامی پذیرفته شدگان برای اطلاع دقیق از چگونگی ثبت نام می توانند به سایت دانشگاه پیام نورکشور به آدرسhttp://pnu.ac.ir و یا سایت دانشگاه پیام نور استان فارس به نشانیfarspnu.ac.ir مراجعه کنند.

کارنامه تمامی داوطلبان شرکت کننده در آزمونهای فراگیر بر روی سایت سازمان سنجش قابل مشاهده است.