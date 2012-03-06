موفقیت محققان کشور در درمان نارسایی قلبی با استفاده از سلولهای بنیادی

دکتر فروه وکیلیان- از اعضای تیم جراحی در گفتگو با خبرنگار مهر، بیماری نارسایی قلبی را یک بیماری پیشرفته معرفی کرد و افزود: پیوند قلب یک پروژه بسیار سنگین است از این رو در سالهای اخیر استفاده از سلولهای بنیادی به عنوان روشی کمتر تهاجمی و نیمه تهاجمی نسبت به عمل پیوند قلب مورد توجه قرار گرفته است.

وی از کاربردی کردن این روش در مشهد برای درمان بیماران نارسایی قلبی خبر داد و اظهار داشت: تزریق سلولهای بنیادی با منشا مغز استخوان چندین سال است که توسط پژوهشگاه رویان و در برخی از مراکز درمانی تهران انجام می شده است از این رو این روش در مشهد نیز اجرایی شد.



وکیلیان با بیان اینکه در این عمل از سلولهای بنیادی مغز استخوان برای درمان بیماران نارسایی قلبی استفاده شد، اضافه کرد: بیماران مورد نظر که دارای سنین 70 و 63 سال بودند، 7 سال قبل به دلیل انفارکتورس میوکاد (سکته قلبی) دچار نارسایی قلبی مزمن شدند که با این روش تحت درمان قرار گرفتند.



وی با اشاره به جزئیات اجرای درمان این بیماران با سلولهای بنیادی توضیح داد: نمونه مغز استخوان این بیماران توسط تیمی در بیمارستان "منتصریه" استخراج و برای جداسازی، این سلولها به پژوهشگاه رویان ارسال شد.



استادیار دانشگاه علوم پزشکی مشهد با تاکید بر اینکه نمونه های سلولهای بنیادی در کمتر از 12 ساعت از پژوهشگاه رویان به مشهد ارسال شد، خاطر نشان کرد: پس از ارسال نمونه ها، سلولها به صورت تزریقی به داخل عروق کرونری تزریق شد. این تزریق در بیمارستان "امام رضا" صورت گرفت.



وکیلیان افزود: سلولهای بنیادی تزریق شده از طریق آنژیوگرافی و تزریق سلول در بافتهای از بین رفته و یا در معرض آسیب قلب جایگزین و از پیشرفت بیماری جلوگیری می شود.



وی وضعیت این بیماران را رضایت بخش توصیف کرد و ادامه داد: وضعیت عمومی این بیماران خوب است و در حال حاضر از بیمارستان مرخص شدند ولی پیگیریهای آن صورت می گیرد و اولین ویزیت آنها در هفته آینده خواهد بود.



وکیلیان با بیان اینکه قرار است در مشهد هفته ای 2 بیمار نارسایی قلبی با استفاده از این روش تحت درمان قرار گیرند، گفت: اکثر بیماران دارای نارسایی قلبی که تحت درمان قرار می گیرند از نوع سیستمیک و به دلیل درگیری دریچه عروق کرونری هستند ولی چون در برخی از مقالات این روش بر روی بیماران دارای نارسایی قلبی مادرزادی اجرا شده است قرار است در مشهد با همکاری بیمارستان شهید رجایی این روش علاوه بر نارسایی قلبی عروق کرونری بر روی بیماران دارای نارسایی قلبی مادرزادی هم اجرایی شود.