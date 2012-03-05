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۱۵ اسفند ۱۳۹۰، ۱۶:۰۹

شریعت نژاد در گفتگو با مهر:

کتابهای عرضه شده توسط ناشران در نمایشگاه کتاب لرستان ارزیابی شود

کتابهای عرضه شده توسط ناشران در نمایشگاه کتاب لرستان ارزیابی شود

خرم آباد - خبرگزاری مهر: معاون سیاسی امنیتی استانداری لرستان گفت: کتابهای عرضه شده توسط ناشران در نمایشگاه کتاب لرستان مورد ارزیابی قرار گیرد.

حسن شریعت نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برگزاری نمایشگاه بزرگ کتاب در استان لرستان اظهار داشت: برگزاری این نمایشگاه موجب ارتقا فرهنگ کتابخوانی در استان خواهد شد.

وی تصریح کرد: برگزاری این نمایشگاه موجب دسترسی آسان مردم استان لرستان به کتابهای جدید خواهد شد.

معاون سیاسی امنیتی استانداری لرستان با بیان اینکه برگزاری نمایشگاه بزرگ کتاب لرستان یکی از مصوبات کارگروه فرهنگی استان بوده است، عنوان کرد: با اقدامات صورت گرفته توسط این کارگروه حمایتهای مالی و معنوی فراوانی برای برگزاری نمایشگاه کتاب لرستان جذب شده است.

شریعت نژاد با تاکید بر ارزیابی کتابهایی که ناشران برای این نمایشگاه ارائه داده اند، بیان داشت: در مجموع برگزاری این نمایشگاه کار مطلوبی است و امیدواریم که ناشران قوی نیز در این نمایشگاه حضور پیدا کرده باشند.

وی با تاکید بر اینکه ارزیابی باید از سوی مردم استان نسبت به این نمایشگاه صورت گیرد، عنوان کرد: مردم لرستان از نمایشگاه سال گذشته استقبال مطلوبی داشته اند و امیدواریم که در سالجاری نیز این روند تکرار شود.

معاون سیاسی امنیتی استانداری لرستان با تاکید برشناسایی نقاط ضعف و قوت نمایشگاه بزرگ کتاب لرستان یادآورشد: در این راستا باید نقاط ضعف را برطرف و نقاط مثبت این نمایشگاه نیز تقویت شود.

کد مطلب 1552453

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