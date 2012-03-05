برگزاری جشنواره غذا در نیشابور/ برپایی نمایشگاه نقاشی "تولد دوباره"

به گزارش خبرگزاری مهر، مسئول نگارخانه کمال الملک ارشاد اسلامی نیشابور از برپایی نمایشگاه نقاشی "تولد دوباره" همزمان با روز احسان و نیکوکاری در این نگارخانه خبر داد.

حمید رضا آتشی اظهار کرد: این نمایشگاه آثار بانوی نقاش هنرمند نیشابوری مونا هنرمند است که 20 اثر نقاشی به صورت رنگ روغن، اکرلیک و کولاژ را با موضوعات اساطیری و آفرینش در معرض دید علاقه مندان قرار داده است.

آتشی هدف از برپایی این نمایشگاه را پرداختن به سبک های مختلف در نیشابور و اشاعه آن در بین هنرمندان دانست و تصریح کرد: ما در پی نقد و بررسی آثار این هنرمند و رواج این نوع تکنیکها و سبکهای نقاشی در سطح شهرستان نیشابور هستیم.

وی تصریح کرد: نمایشگاه نقاشی تولد دوباره از 13 لغایت 18 اسفند 90 هر روز از ساعت 9 الی 12 صبح و 16 الی 19 بعدازظهر در محل نگارخانه کمال الملک اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی نیشابور ویژه عموم علاقمندان دایر است.

تئاتر "اعترافاتی درباره زنان" در نیشابور به روی صحنه رفت

مسئول دبیرخانه شورای نظارت بر نمایش فرهنگ و ارشاد اسلامی نیشابور گفت: نمایش "اعترافاتی درباره زنان" به نویسندگی امیر یار احمدی و کارگردانی هنرمند تأتر نیشابور در تالار ادیب این شهرستان به روی صحنه رفت.

غلامرضا سلامتی عنوان داشت: در این نمایش هنرمندان نام آشنای تأتر نیشابور حامد صادقی، سحر عبادی، پریسا دانشجو، الناز تقی آبادی، معصومه قدسی و اعظم حصاری به ایفای نقش پرداخته اند و ماشااله دشتیانی، ناصرتفضلی و فرشید اشتری به عنوان عوامل با این کار همکاری دارند.

سلامتی به داستان این نمایش پرداخت و بیان داشت: خبرنگار جوانی در روزنامه مسئول ستون مربوط به زنان می شود که در این کار با چهره های متفاوتی از زنان روبه رو شده و با مسایل طنز و گاهی تلخ روبه رو می شود.

سلامتی تصریح کرد: این نمایش تا 19 اسفند 1390 هرشب ساعت 18 بعد از ظهر ویژه عموم علاقمندان به روی صحنه تالار ادیب نیشابور می رود.

حقوق بیمار در مراقبت و درمان از نگاه فردوسی بررسی شد

مقاله "حقوق بیمار در مراقبت و درمان از نگاه فردوسی" توسط یک گروه پژوهشی به سرپرستی امیرحسین میرحقی عضو هیئت علمی دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی نیشابور ارائه شد.

این پژوهشگر و عضو هیئت علمی دانشکده علوم پزشکی در رابطه با هدف خود از این مقاله گفت: شاهنامه فردوسی شاهد معتبری برای ارزش‌ها وباورها و فرهنگ مردم ایران است و هدف از این مطالعه، استخراج مضامین حقوقی مراقبت ودرمان بیمار از شاهنامه فردوسی است.

وی فرهنگ را زیربنای تعاملات جامعه دانست و اظهار داشت: درمان و مراقبت دراین بستر جریان دارند و مطالبات مردم به‌ صورت ارزش‌ها و باورها انعکاس یافته است و حقوقبیمار ترجمه این ارزش‌ها و باروها است.

وی با بیان اینکه در این پژوهش ابیات شاهنامه از نظرواژه‌های بیمار، پرستار، پزشک و دارو مورد جستجو قرار گرفتند افزود: در این پژوهش همهداستان‌هایی که کلمات مورد نظر در یک یا چند بیت آنها وجود داشت همراه با نسخه منثور آن، نوشته دکتر عطاری مطالعه شد.

وی افزود: 23 واژه بیمار، 60 واژه پرستار، 37 واژه پزشک و 15 واژه دارو درجستجو شاهنامه یافت شد.

وی با بیان اینکه نتیجه تحقیق دربردارنده چهار مضمون حقوقی، مسئولیت‌پذیری، هوشیاری، رازداری بوده است، عنوان کرد: سرعت و تعامل هیجانی همدردی و استراحت، تعامل ارزشیاحترام، سودرسانی و آسایش، خودمختاری امتناع از درمان، انتخاب پزشک، سلامتپزشک و معاینه عینی پزشک از دیگر نتایج به ‌دست آمده است.

وی افزود: مضامین حقوقی در شاهنامه بیانگر مطالبات مردم ایران از نظام سلامتاست که تضمین این مفاهیم در عرصه مراقبت و درمان بسترساز ایفای شا یسته بخش مهمی ازحقوق انسانی است.

جشنواره غذا بین داوطلبان سلامت در نیشابور برگزار شد

جشنواره نان و شیرینی سنتی در بین داوطلبان سلامت در دانشکده علوم پزشکی نیشابور برگزارشد.

معاونت بهداشت دانشکده علوم پزشکی نیشابور گفت: در این جشنواره 290 مورد نان و شیرینی خانگی، تافتون، قلفی، کیک، قطاب و حلوا توسط 290 داوطلب سلامت تهیه شده است.

محمدجعفر صادقی افزود: این مسابقه در چهار گروه نان، شیرینی، حلوا و کیک برگزار شد که در هر گروه 10 نفر به‌عنوان نفرات برگزیده معرفی و تجلیل شدند.

وی اظهار داشت: شاخص‌های برگزیده شدن این خوردنی‌ها، زیبایی، طعم و مواد به ‌کارگیری شده براساس الگوهای بهداشتی بوده است.

معاونت بهداشت دانشکده علوم پزشکی نیشابور هدف از برگزاری این مسابقه را احیای سنت‌های قدیمی و ایجاد رقابت و شادی در بین داوطلبان سلامت نیشابور عنوان کرد.

صادقی یادآور شد: از 140 هزار رابط سلامت کشور سه هزار رابط سلامت در نیشابور فعال هستند.

انجام 70 هزار بازرسی توسط گروه بهداشت محیط دانشکده پزشکی نیشابور

رئیس گروه بهداشت محیط کار و حرفه‌ای دانشکده علوم پزشکی نیشابور از انجام 70 هزار بار بازرسی توسط اعضای این گروه در سطح این شهرستان خبرداد.

نعمت‌الله معروفی اظهارکرد: این بازرسی‌ها از کارخانجات صنایع تبدیلی و مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی نیشابور انجام شده است.

وی با بیان اینکه دو آموزشگاه وظیفه آموزش بهداشت واحدهای صنفی را به‌عهده دارند، افزود: فعالیت این واحد از مقطع ارتقای شبکه به دانشکده بیشتر شده و به‌جای دانشگاه علوم پزشکی مشهد توسط وزارت‌خانه در حال رصد است.