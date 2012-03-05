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۱۵ اسفند ۱۳۹۰، ۱۸:۳۶

برگزاری جشنواره غذا در نیشابور/ برپایی نمایشگاه نقاشی "تولد دوباره"

برگزاری جشنواره غذا در نیشابور/ برپایی نمایشگاه نقاشی "تولد دوباره"

نیشابور - خبرگزاری مهر: برپایی نمایشگاه نقاشی "تولد دوباره"، برگزاری جشنواره غذا بین داوطلبان سلامت در نیشابور و انجام 70 هزار بازرسی توسط گروه بهداشت محیط دانشکده پزشکی این شهرستان از مهمترین اخبار نیشابور هستند.

به گزارش خبرگزاری مهر، مسئول نگارخانه کمال الملک ارشاد اسلامی نیشابور از برپایی نمایشگاه نقاشی "تولد دوباره" همزمان با روز احسان و نیکوکاری در این نگارخانه خبر داد.

حمید رضا آتشی اظهار کرد: این نمایشگاه آثار  بانوی نقاش هنرمند نیشابوری مونا هنرمند است  که 20 اثر نقاشی به صورت رنگ روغن، اکرلیک و کولاژ را با موضوعات اساطیری و آفرینش در معرض دید علاقه مندان قرار داده است.

آتشی هدف از برپایی این نمایشگاه را پرداختن به سبک های مختلف  در نیشابور و اشاعه آن  در بین هنرمندان دانست و تصریح کرد: ما در پی نقد و بررسی آثار این هنرمند و رواج این نوع تکنیکها و سبکهای نقاشی در سطح شهرستان نیشابور هستیم.

وی تصریح کرد: نمایشگاه نقاشی تولد دوباره  از 13 لغایت 18 اسفند 90 هر روز از ساعت 9 الی 12 صبح و  16  الی 19 بعدازظهر در محل نگارخانه کمال الملک اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی نیشابور ویژه عموم علاقمندان دایر است.

تئاتر "اعترافاتی درباره زنان" در نیشابور به روی صحنه رفت

مسئول دبیرخانه شورای نظارت بر نمایش فرهنگ و ارشاد اسلامی نیشابور گفت: نمایش "اعترافاتی درباره زنان" به نویسندگی امیر یار احمدی و کارگردانی هنرمند تأتر نیشابور در تالار ادیب این شهرستان به روی صحنه رفت.

غلامرضا سلامتی عنوان داشت: در این نمایش هنرمندان نام آشنای تأتر نیشابور حامد صادقی، سحر عبادی، پریسا دانشجو، الناز تقی آبادی، معصومه قدسی و اعظم حصاری به ایفای نقش پرداخته اند و ماشااله دشتیانی، ناصرتفضلی و فرشید اشتری  به عنوان عوامل با این کار همکاری دارند.

سلامتی به داستان این نمایش پرداخت و بیان داشت: خبرنگار جوانی در روزنامه مسئول ستون مربوط به زنان می شود که در این کار با چهره های متفاوتی از زنان روبه رو شده و با مسایل  طنز و گاهی تلخ روبه رو می شود.

سلامتی تصریح کرد: این نمایش تا  19 اسفند 1390 هرشب  ساعت 18 بعد از ظهر ویژه عموم علاقمندان به روی صحنه تالار ادیب نیشابور می رود.

حقوق بیمار در مراقبت و درمان از نگاه فردوسی بررسی شد

مقاله "حقوق بیمار در مراقبت و درمان از نگاه فردوسی" توسط یک گروه پژوهشی به سرپرستی امیرحسین میرحقی عضو هیئت علمی دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی نیشابور ارائه شد.

این پژوهشگر و عضو هیئت علمی دانشکده علوم پزشکی در رابطه با هدف خود از این مقاله گفت: شاهنامه فردوسی شاهد معتبری برای ارزش‌ها وباورها و فرهنگ مردم ایران است و هدف از این مطالعه، استخراج مضامین حقوقی مراقبت ودرمان بیمار از شاهنامه فردوسی است.

وی فرهنگ را زیربنای تعاملات جامعه دانست و اظهار داشت: درمان و مراقبت دراین بستر جریان دارند و مطالبات مردم به‌ صورت ارزش‌ها و باورها انعکاس یافته است و حقوقبیمار ترجمه این ارزش‌ها و باروها است.

وی با بیان اینکه در این پژوهش ابیات شاهنامه از نظرواژه‌های بیمار، پرستار، پزشک و دارو مورد جستجو قرار گرفتند افزود: در این پژوهش همهداستان‌هایی که کلمات مورد نظر در یک یا چند بیت آنها وجود داشت همراه با نسخه منثور آن، نوشته دکتر عطاری مطالعه شد.

وی افزود: 23 واژه بیمار، 60 واژه پرستار، 37 واژه پزشک و 15 واژه دارو درجستجو شاهنامه یافت شد.

وی با بیان اینکه نتیجه تحقیق دربردارنده چهار مضمون حقوقی، مسئولیت‌پذیری، هوشیاری، رازداری بوده است، عنوان کرد: سرعت و تعامل هیجانی همدردی و استراحت، تعامل ارزشیاحترام، سودرسانی و آسایش، خودمختاری امتناع از درمان، انتخاب پزشک، سلامتپزشک و معاینه عینی پزشک از دیگر نتایج به ‌دست آمده است.

وی افزود: مضامین حقوقی در شاهنامه بیانگر مطالبات مردم ایران از نظام سلامتاست که تضمین این مفاهیم در عرصه مراقبت و درمان بسترساز ایفای شا یسته بخش مهمی ازحقوق انسانی است.

جشنواره غذا بین داوطلبان سلامت در نیشابور برگزار شد

جشنواره نان و شیرینی سنتی در بین داوطلبان سلامت در دانشکده علوم پزشکی نیشابور برگزارشد.

معاونت بهداشت دانشکده علوم پزشکی نیشابور گفت: در این جشنواره 290 مورد نان و شیرینی خانگی، تافتون، قلفی، کیک، قطاب و حلوا توسط 290 داوطلب سلامت تهیه شده است.

محمدجعفر صادقی افزود: این مسابقه در چهار گروه نان، شیرینی، حلوا و کیک برگزار شد که در هر گروه 10 نفر به‌عنوان نفرات برگزیده معرفی و تجلیل شدند.

وی اظهار داشت: شاخص‌های برگزیده شدن این خوردنی‌ها، زیبایی، طعم و مواد به ‌کارگیری شده براساس الگوهای بهداشتی بوده است.

معاونت بهداشت دانشکده علوم پزشکی نیشابور هدف از برگزاری این مسابقه را احیای سنت‌های قدیمی و ایجاد رقابت و شادی در بین داوطلبان سلامت نیشابور عنوان کرد.

صادقی یادآور شد: از 140 هزار رابط سلامت کشور سه هزار رابط سلامت در نیشابور فعال هستند.

انجام 70 هزار بازرسی توسط گروه بهداشت محیط دانشکده پزشکی نیشابور

رئیس گروه بهداشت محیط کار و حرفه‌ای دانشکده علوم پزشکی نیشابور از انجام 70 هزار بار بازرسی توسط اعضای این گروه در سطح این شهرستان خبرداد.

نعمت‌الله معروفی اظهارکرد: این بازرسی‌ها از کارخانجات صنایع تبدیلی و مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی نیشابور انجام شده است.

وی با بیان اینکه دو آموزشگاه وظیفه آموزش بهداشت واحدهای صنفی را به‌عهده دارند، افزود: فعالیت این واحد از مقطع ارتقای شبکه به دانشکده بیشتر شده و به‌جای دانشگاه علوم پزشکی مشهد توسط وزارت‌خانه در حال رصد است.

کد مطلب 1552455

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