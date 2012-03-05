راهیابی120 اثر به داوری همایش امام خمینی و تعلیم و تربیت اسلامی

به گزارش خبرنگار مهر، اقدس یزدی قبل از ظهر دوشنبه در نشست همایش ملی امام خمینی (ره) و تعلیم و تربیت اسلامی در دانشگاه قم با اعلام این خبر گفت: از تعداد 300 چکیده و 150 اصل مقاله رسیده از سراسر کشور 120 اثر به مرحله داوری همایش راه پیدا کردند.
وی افزود: تعداد 30 داور آثار رسیده را بررسی می کنند.
دبیر علمی همایش ملی امام خمینی (ره) و تعلیم و تربیت اسلامی در خصوص ضرورت برگزاری این همایش اظهار داشت: با گذشت سه دهه از انقلاب و نسل های جدید که زمان حیات امام (ره) را درک نکرده اند لازم دیدیم تا ابعاد مختلف شخصیت و زندگی ایشان را بررسی کنیم.
یزدی از امام خمینی (ره) به عنوان اسوه کامل تعلیم و تربیت اسلامی یاد کرد و ابراز داشت: در دورانی که هجمه های فرهنگی دشمنان درصدد دور کردن جوانان از روح تهذیب و تزکیه است سعی کردیم این همایش را با محوریت امام خمینی (ره) برگزار کنیم.
وی مصاحبه با شاگردان امام راحل، مشاوران و اعضای بیت ایشان را از برنامه های جنبی این همایش ذکر کرد.
دبیر علمی همایش ملی امام خمینی(ره) و تعلیم و تربیت اسلامی ادامه داد: موسسه تنظیم و نشر آثار امام، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، موسسه پژوهشی امام خمینی(ره) و جامعه الزهرا(س) در برگزاری این همایش با دانشگاه قم همکاری میکنند.
یزدی با اعلام اینکه چهره های علمی حوزه اخلاق و تعلیم و تربیت کشور در این همایش حضور دارند گفت: حضرات آیات مظاهری، حائری شیرازی و مصباح یزدی از سخنرانان این همایش هستند.
وی افزود: این همایش اوایل خردادماه سال 91 در تالار مفید دانشگاه قم برگزار میشود.
قم - خبرگزاری مهر: دبیر علمی همایش ملی امام خمینی(ره) و تعلیم و تربیت اسلامی از راهیابی 120 مقاله به مرحله داوری این همایش در قم خبر داد.
به گزارش خبرنگار مهر، اقدس یزدی قبل از ظهر دوشنبه در نشست همایش ملی امام خمینی (ره) و تعلیم و تربیت اسلامی در دانشگاه قم با اعلام این خبر گفت: از تعداد 300 چکیده و 150 اصل مقاله رسیده از سراسر کشور 120 اثر به مرحله داوری همایش راه پیدا کردند.
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