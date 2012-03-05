راهیابی120 اثر به داوری همایش امام خمینی و تعلیم و تربیت اسلامی

به گزارش خبرنگار مهر، اقدس یزدی قبل از ظهر دوشنبه در نشست همایش ملی امام خمینی (ره) و تعلیم و تربیت اسلامی در دانشگاه قم با اعلام این خبر گفت: از تعداد 300 چکیده و 150 اصل مقاله رسیده از سراسر کشور 120 اثر به مرحله داوری همایش راه پیدا کردند.



وی افزود: تعداد 30 داور آثار رسیده را بررسی می کنند.



دبیر علمی همایش ملی امام خمینی (ره) و تعلیم و تربیت اسلامی در خصوص ضرورت برگزاری این همایش اظهار داشت: با گذشت سه دهه از انقلاب و نسل های جدید که زمان حیات امام (ره) را درک نکرده اند لازم دیدیم تا ابعاد مختلف شخصیت و زندگی ایشان را بررسی کنیم.



یزدی از امام خمینی (ره) به عنوان اسوه کامل تعلیم و تربیت اسلامی یاد کرد و ابراز داشت: در دورانی که هجمه های فرهنگی دشمنان درصدد دور کردن جوانان از روح تهذیب و تزکیه است سعی کردیم این همایش را با محوریت امام خمینی (ره) برگزار کنیم.



وی مصاحبه با شاگردان امام راحل، مشاوران و اعضای بیت ایشان را از برنامه های جنبی این همایش ذکر کرد.



دبیر علمی همایش ملی امام خمینی(ره) و تعلیم و تربیت اسلامی ادامه داد: موسسه تنظیم و نشر آثار امام، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، موسسه پژوهشی امام خمینی(ره) و جامعه الزهرا(س) در برگزاری این همایش با دانشگاه قم همکاری می‌کنند.



یزدی با اعلام اینکه چهره های علمی حوزه اخلاق و تعلیم و تربیت کشور در این همایش حضور دارند گفت: حضرات آیات مظاهری، حائری شیرازی و مصباح یزدی از سخنرانان این همایش هستند.



وی افزود: این همایش اوایل خردادماه سال 91 در تالار مفید دانشگاه قم برگزار می‌شود.

