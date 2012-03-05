به گزارش خبرگزاری مهر،اکران فیلم سینمایی"زندگی خصوصی آقاوخانم میم" در دانشگاه مدیریت فیلم سینمایی "زندگی خصوصی آقاوخانم میم" به کارگردانی سید روح‌الله حجازی و تهیه‌کنندگی محمدرضا شفیعی 3شنبه 16 اسفند از ساعت 13 الی 16 در دانشکده مدیریت دانشگاه علامه طباطبایی اکران خواهد شد.

این برنامه به همت کانون فیلم و عکس دانشگاه علامه طباطبایی برگزار می شود و پس از نمایش فیلم جلسه نقد وبررسی با حضور کارگردان، تهیه‌کننده، علی طالب‌آبادی(نویسنده)، مهتاب کرامتی و حمید فرخ‌نژاد (بازیگران) و نیماحسنی‌نسب و خسرو نقیبی (منتقد) برگزار می‌شود، که به بحث و تبادل نظر پیرامون فیلم خواهند پرداخت.

فیلمنامه این فیلم را علی طالب آبادی به نگارش در آورده و درباره خلاصه داستان آن آمده است: زندگی آقای میم دچار تحولی می‌شود که در زندگی خصوصی‌اش با خانم میم تأثیر می‌گذارد و همین موضوع داستان فیلم را جلو می‌برد.

بازیگرانی که در این فیلم سینمایی به ایفای نقش می‌پردازند می توان به حمید فرخ نژاد، مهتاب کرامتی، امید روحانی، سوگل طهماسبی، کسری لبافی و با حضور ابراهیم حاتمی‌کیا اشاره کرد.