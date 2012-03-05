نام دانشگاهیان شاهرود در بین برگزیدگان جشنواره کشوری کتاب

سید امیر حسینی نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام اینکه دو نفر از اساتید دانشگاه آزاد واحد شاهرود در ششمین جشنواره کشوری پژوهش‌های مالیاتی موفق به کسب رتبه برتر شدند افزود: بر این اساس کتاب «قانون مالیات و کاربرد آن در حسابداری» که از سوی دکتر محمدرضا عبدلی و رضا افتخاری عضو هیات علمی و استاد مدعو دانشکده علوم انسانی واحد شاهرود به رشته تحریر درآمده است، موفق شد در ششمین جشنواره کشوری پژوهش‌های مالیاتی که در تهران برگزار گردید، حائز رتبه برتر و تحسین هیات داوران این جشنواره شود.

وی تصریح کرد: دکتر محمدرضا عبدلی، مدیر گروه کارشناسی ارشد حسابداری در دانشکده علوم انسانی و مهندس رضا افتخاری از بنیانگذاران رشته حسابداری در دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود می‌باشند.

در متن لوح تقدیر ارسالی از سوی دکتر علی عسکری رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور برای ایشان آمده است: بدینوسیله ضمن تبریک برگزیده شدن کتاب جنابعالی با عنوان قانون مالیات و کاربرد آن در حسابداری در ششمین جشنواره پژوهش های برتر مالیاتی و مالیه عمومی از زحمات ارزشمندتان در تدوین کتاب مذکور تقدیر به عمل می آید.

پیش از این نیز مقالات و فعالیتهای پژوهشی دیگری از این اساتید به ثبت رسیده است.