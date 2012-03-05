مخالفت اردن با احداث اردوگاه منافقین در مرزهای این کشور

به گزارش خبرگزاری مهر، منابع آگاه وزارت کشور اردن امروز در گفتگو با روزنامه "العرب الیوم" اعلام کردند که این کشور به طور قاطع با احداث اردوگاهی برای گروهک تروریستی منافقین در مرزهای اردن مخالف است.

این منابع افزودند: مسئولان اردنی هیچ مذاکراتی با طرف های ایرانی برای احداث اردوگاه یا استقبال از آوارگان وجود ندارد چرا که موضع اردن مبتنی بر عدم دخالت در امور داخلی دیگر کشورها است.

گفتنی است "مریم رجوی" یکی از سرکردگان گروهک تروریستی منافقین اخیرا خطاب به "هیلاری کلینتون" وزیر خارجه آمریکا گفته بود ساکنان اردوگاه اشرف و پایگاه لیبرتی در بغداد آمادگی دارند تا تحت نظارت صلیب سرخ جهانی و کمیساریای عالی امور آوارگان عراق را ترک کنند و در مناطق مرزی اردن مستقر شوند.

شایان ذکر است گروهک تروریستی منافقین علاوه بر اقدامات تروریستی علیه ملت ایران در همکاری با رژیم دیکتاتوری بعث سابق و القاعده جنایتهای فراوانی نیز علیه ملت عراق مرتکب شد.