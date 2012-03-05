زندگینامه ‎مغز متفکر حادثه 11سپتامبر/ 183 بار شکنجه به شیوه غرق ‎مصنوعی‎

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه دیلی تلگراف، اگر وعده های دولت آمریکا درست باشد باید به زودی شاهد برگزاری دادگاه محاکمه "خالد شیخ محمد" مغز متفکر حملات 11 سپتامبر و چهار متهم دیگر این پرونده باشیم.

در هفته جاری بازداشت مغزمتفکر حملات 11 سپتامبر وارد دهمین سال خود می شود. خالد شیخ محمد در سال2003 در پاکستان و در حالی که یک تی شرت سفید به تن داشت بازداشت شد.

خالد پس از بازداشت به مدت سه سال در زندانهای مخفی سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا(سیا) در نقاط مختلف جهان نگهداری می شد و کسی از محل نگهداری او در این سه سال اطلاعی نداشت و پس از آن خالد به زندان گوانتانامو در کوبا منتقل شد.

خالد در مدت سه سال اول بازداشت خود شکنجه های مختلفی را تجربه کرد که یکی از شایعترین آنها شکنجه با روش غرق مصنوعی بود. وی در این سه سال 183 بار با روش غرق مصنوعی تحت شکنجه قرار گرفت تا بازجویان به این نکته پی ببرند که آیا القاعده درصدد انجام حملات مشابهی همچون 11 سپتامبر هست یا خیر .

در صورت محاکمه خالد، این برای نخستین بار در یک قرن اخیر خواهد بود که عامل یک فاجعه انسانی که فقط در ظرف کمتر از یک روز دو هزار و 973 نفر را به کشتن داد محاکمه می شود.

دو تصویر متفاوت از خالد شیخ

خالد شیخ محمد در سال 1964 در کویت از یک پدر و مادر پاکستانی به دنیا آمد. وی در سنین جوانی به اخوان المسلمین ملحق شد و در دانشکده کشاورزی داکوتای شمالی در رشته مهندسی مکانیک مشغول به تحصیل شد. وی سابقه مبارزه با نیروهای اتحاد جماهیر شوروی در افغانستان به همراه مجاهدین این کشور را دارد . وی برای اولین بار در سال 1987 در افغانستان با "بن لادن" رهبر سابق القاعده دیدار کرد.

به نوشته دیلی تلگراف، در سال 1998 و یا اوایل 1999 بن لادن طرح حمله به برج های تجارت جهانی در نیویورک را تایید کرد و خالد شیخ مسئول انتخاب افراد برای انجام این حملات شد و در امر ربایش هواپیماهایی که خود را در تاریخ 11 سپتامبر 2001 به برجها کوبیدند کمک شایانی کرده بود.

علاوه بر این، خالد به انجام حملات در انگلیس، تلاش برای انفجار یک هواپیما در مسیر پاریس به میامی و همچنین پاکستان و بالی نیز متهم است. وی در مارس 2002 به یک ساکن سابق شهر بالتیمور دستور داده بود تا با پوشیدن جلیقه ای انتحاری "پرویز مشرف" رئیس جمهوری سابق پاکستان را ترور کند.

خالد شیخ در یکی از وحشتناک ترین اقدامات خود اقرار کرده که سر "دانیل پیرل" یک روزنامه نگار آمریکایی را که در کراچی و توسط القاعده ربوده شده بود، از تن جدا کرده است.

در مجموع این اقدامات تروریستی، اف بی آی ( پلیس فدرال آمریکا ) 25 میلیون دلار برای دستگیری خالد شیخ جایزه تعیین کرده بود و سرانجام توانست در سال 2003 خالد را در شهر "راولپندی" بازداشت کند.

علاوه بر خالد، قرار است چندنفر از همدستان وی نیز محاکمه شوند. یکی از این افراد "مجید خان" 32 ساله از پاکستان است. مجید دانش آموخته آمریکاست و به این نکته اعتراف کرده که توسط خالد برای انجام حملات علیه منافع ایالات متحده در خاک آمریکا انتخاب شده بود. مجید اعتراف کرده که قرار بود پس از حملات 11 سپتامبر حملاتی را در خاک آمریکا انجام دهد که از آن جمله می توان به طرح انفجار یک منبع زیرزمینی سوخت اشاره کرد.

مجید همچنین اعتراف کرده که اقدامات دیگری همچون مشارکت در بمبگذاری خودرویی در هتل جاکارتا در سال 2003 که 11کشته برجای گذاشت و همچنین طرح ترور "پرویز مشرف" رئیس جمهور سابق پاکستان مشارکت داشته است.