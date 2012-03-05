به گزارش خبرنگار مهر، خادم عزیزی پس از انتخاب به عنوان عضو هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال ضمن بیان مطلب فوق گفت: ابتدا باید به آقای کفاشیان تبریک بگویم و سپس از وزیر ورزش و جوانان و اعضای مجمع به خاطر برگزاری خوب مجمع تشکر کنم.

وی ادامه داد: اینکه آنها به من اعتماد کردند موضوع بسیار ارزشمندی است و امیدوارم این وظیفه مهمی که بر دوشم گذاشته است را به خوبی به اتمام رسانم و منشاء خوبی و خیری برای فوتبال شوم.

عنوان عضو هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال اضافه کرد: موضوع فوتبال تخصص من بوده و در این چند سال تجربیات خوبی داشتم که امیدوارم آن را در هیات رئیسه اجرایی کنم. من نگاه علمی، فنی و تخصصی به فوتبال دارم و امیدوارم این موضوع را اجرایی کنم.

وی ادامه داد:‌ ما باید کاری کنیم تا بستر مناسبی برای مناطق کم توسعه فراهم شود که این دغدغه اول من است و با چند جانبه گرایی از حیث زیرساخت‌ها و منابع مالی در فوتبال جلوگیری کنیم و امکانات را به صورت مساوی و برابر به تمام مناطق پراستعداد کشور تقسیم کنیم.

خادم در پایان گفت: من توکلم به خدا و اعتقاد دوستان بود و از این که آنها به من رای داند خوشحالم گرچه طی 48 ساعت گذشته می خواستم انصراف داده و قصد ورود به انتخابات را نداشتیم من آمدم و اعضا هم به من لطف داشتند که انتخابم کردند.