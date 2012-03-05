اسرائیل توانایی حمله نظامی موفقیت آمیز علیه تهران را ندارد

به گزارش خبرگزاری مهر، "والتر پوش" از کارشناسان مسائل ایران در موسسه علم و سیاست برلین در گفتگو با روزنامه سوئیسی "تاگس انسایگر" در پاسخ به این پرسش که آیا نتانیاهو و باراک اوباما در دیدار خود در کاخ سفید درباره حمله نظامی به ایران تصمیم گیری خواهند کرد اظهار داشت: من این طور ارزیابی نمی کنم. اوباما تا به حال همواره مخالف گزینه نظامی علیه ایران بوده است. وی نمی تواند به طور ناگهانی موضع خود را تغییر دهد.

این کارشناس آلمانی در بخش دیگری از این گفتگو به اختلاف نظرهای عمیق در رژیم صهیونیستی درباره گزینه نظامی علیه ایران اشاره کرده و اظهار داشت: تا به حال در رژیم صهیونیستی این امر سابقه نداشته که رای ها و نظرهای ارتش و سازمانهای امنیتی در اسرائیل در چنین مسائل مهمی انقدر ضد و نقیض باشد. در حال حاضر درباره ایران بحث های داخلی زیادی در اسرائیل در گرفته است.

وی افزود: نتانیاهو برای کاربرد گزینه نظامی روی ایران بر آمریکا فشار می آورد چرا که اسرائیل از نظر نظامی توانایی حمله موفقیت آمیز علیه تهران را ندارد.

این کارشناس آلمانی در ادامه به عواقب فاجعه بار حمله به ایران برای رژیم صهیونیستی اشاره کرده و اظهار داشت: موضوع اینجا روزهای بعد از حمله نظامی می باشد. ارتش اسرائیل و تسلیحات هوایی آن از شهرت زیادی برخوردارند. اما تاسیسات هسته ای ایران یک هدف خیلی بزرگتر برای این رژیم می باشد. ایران کشور بسیار بزرگی است. چه اتفاقی می افتد اگر یک جنگنده اسرائیلی در خاک ایران سقوط کند؟ اگر یک خلبان اسرائیلی در زندانهای ایران اسیر شود تاثیرات روانی آن در اسرائیل فاجعه بار خواهد بود.

والتر پوش همچنین اظهار داشت: رژیم صهیونیستی ممکن است فکر کند که می تواند جنگ علیه ایران را آغاز کند و آمریکاییها نیز آن را خاتمه خواهند داد اما ایالات متحده اصلا نمی خواهد در این جنگ مداخله کند. آمریکا خود تصمیم گیرنده است.

این کارشناس آلمانی در بخش دیگری از این گفتگو اظهار داشت: استراتژی آمریکا در خاورمیانه از همان ابتدا امنیت اسرائیل را مد نظر قرار داده است.طبیعتا آمریکاییها در این منطقه علایق سیاسی و قدرتی شخصی را دنبال می کنند.

وی در بخش دیگری از این گفتگو اعلام آمادگی ایران برای در پیش گرفتن مذاکرات هسته ای با غرب را یک شانس ارزیابی کرده و در پاسخ به این پرسش که آیا نتیجه انتخابات پارلمانی در ایران تاثیری بر مناقشات هسته ای غرب با تهران خواهد داشت اظهار داشت: به ندرت. برنامه اتمی بخشی از سیاست امنیت ملی این کشور است. این مسیری است که رهبر انقلاب آن را تعیین می کند.

وی در بخش پایانی این گفتگو خطر به راه افتادن جنگ علیه ایران را بزرگ ندانسته و تصریح کرد که مطبوعات در این باره مبالغه می کنند.

