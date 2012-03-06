بازرسی دوره ای از فعالیت واحدهای فرهنگی دیجیتال دارای مجوز

به گزارش خبرنگار مهر، واحد امور فعالیت‌های فرهنگی دیجیتال مرکز توسعه فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال از سال 86 کار خود را آغاز کرده و از ابتدا به تشکیل پرونده و صدور مجوز برای اشخاص حقیقی و حقوقی در زمینه فعالیتهای فرهنگی دیجیتال مشغول بوده است.

تاکنون و با همکاری نیروی انتظامی و قوه قضاییه وظیفه بازرسی و نظارت بر فعالیت واحدهای فرهنگی دیجیتال با هدف رعایت خوب قانون از سوی تولید کنندگان محصولات دیجیتال در این واحد انجام شده است.

در راستای این امر نظارتی و بازرسی برخی واحدهای فرهنگی دیجیتال تاکنون تذکر کتبی دریافت کرده اند که معمولاً در تخلفات صورت گرفته در وهله اول به تذکر کتبی اکتفا می­شود اما در صورت تکرار ممکن است واحد صنفی تعلیق و حتی با تشکیل پرونده به محاکم قضایی نیز معرفی شود.

براساس آمار ارائه شده از سوی مرکز نظارت و بازرسی فعالیتهای فرهنگی دیجیتال در 9 ماه نخست سال 90 بالغ بر 270 مورد بازرسی از واحدهای فرهنگی دیجیتال صورت گرفته که تعداد این بازدیدها نسبت به سال گذشته افزایش چشم­گیری داشته است.