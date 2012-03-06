بازرسی دوره ای از فعالیت واحدهای فرهنگی دیجیتال دارای مجوز

به گزارش خبرنگار مهر، واحد امور فعالیتهای فرهنگی دیجیتال مرکز توسعه فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال از سال 86 کار خود را آغاز کرده و از ابتدا به تشکیل پرونده و صدور مجوز برای اشخاص حقیقی و حقوقی در زمینه فعالیتهای فرهنگی دیجیتال مشغول بوده است.
تاکنون و با همکاری نیروی انتظامی و قوه قضاییه وظیفه بازرسی و نظارت بر فعالیت واحدهای فرهنگی دیجیتال با هدف رعایت خوب قانون از سوی تولید کنندگان محصولات دیجیتال در این واحد انجام شده است.
در راستای این امر نظارتی و بازرسی برخی واحدهای فرهنگی دیجیتال تاکنون تذکر کتبی دریافت کرده اند که معمولاً در تخلفات صورت گرفته در وهله اول به تذکر کتبی اکتفا میشود اما در صورت تکرار ممکن است واحد صنفی تعلیق و حتی با تشکیل پرونده به محاکم قضایی نیز معرفی شود.
براساس آمار ارائه شده از سوی مرکز نظارت و بازرسی فعالیتهای فرهنگی دیجیتال در 9 ماه نخست سال 90 بالغ بر 270 مورد بازرسی از واحدهای فرهنگی دیجیتال صورت گرفته که تعداد این بازدیدها نسبت به سال گذشته افزایش چشمگیری داشته است.
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