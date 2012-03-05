احتمال دارد رئیس کمیته داوران فدراسیون فوتبال شوم

فریدون اصفهانیان در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد اینکه با اکثریت آرا به عنوان عضو هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال انتخاب شده است گفت: ‌من از بچگی تا به امروز سالهای سال زحمات زیادی برای فوتبال کشیدم. هم فوتبالیست بودم و هم دبیر ورزش و هم سال‌ها داوری کردم و فکر می‌کنم انتخابم به خاطر حسن نیت و اعتمادی بود که اعضا به من داشتند و امیدوارم بتوانم جوابگوی این اعتماد باشم.

وی در مورد اینکه انتظار نمی رفت به عنوان عضو هیئت رئیسه انتخاب شود، تاکید کرد:‌ با توجه به آقایانی که برای این سمت کاندیدا بودند و همه شرایط خوبی داشتند کمتر برای من شانس قائل بودند اما امروز اعضای مجمع نشان داند به ورزشی و فوتبالی بودن بیشتر اهمیت می‌دهند ضمن اینکه من به خاطر زحماتم در ورزش و فوتبال رای نیاوردم و اصلاً لابی کردن بلد نیست.

عضو جدید هیات رئیسه فدراسیون فوتبال در پاسخ به این سوال که احتمال دارد به عنوان رئیس کمیته داوران انتخاب شود اظهار داشت: احتمال این وجود دارد زیرا طبق قوانین فیفا یکی از اعضای هیئت رئیسه به عنوان رئیس کمیته داوران انتخاب می‌شود اما همه چیز در نهایت بستگی به نظر اعضای هیئت رئیسه دارد.

وی در مورد تغییرات در دپارتمان داوری فدراسیون فوتبال تاکید کرد: باید عملکرد این عزیزان را ببینیم. من قبلاً عضو کمیته داوران بودم و قطعاً‌ از افرادی که دلشان برای فوتبال می‌سوزد در دپارتمان داوری استفاده خواهیم کرد.