فضای سالم انتخابات البرز، مشارکتی حماسه ساز را رقم زد

علی اکبر زارع نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص میزان مشارکت در استان البرز گفت: فرایند انتخاباتی البرز از آغازین مراحل شکل گیری هیئت اجرائی و ثبت نام کاندیداها، بدون حاشیه و به دور از تخلف و کاملا قانونمند طی مسیر کرد و عوامل انتخاباتی از روز اول، شیشه ای بودن و شفاف بودن فضای انتخابات را رویکرد اصلی خود قرار دادند.

وی گفت: فضای رسانه ای البرز نیز بسیار سالم بود و خبرنگاران و اصحاب رسانه به دور از حاشیه پردازی به انعکاس اخبار صحیح و به موقع پراخته و همین اطلاع رسانی شفاف بر اعتماد و انگیزه مردم برای حضور دامن زده و نقش زیادی در حماسه سازی 12 اسفند داشت.

زارع نژاد افزود: فضای سالم انتخابات در البرز، مشارکتی گسترده تر از دوره های قبل را رقم زد که این مشارکت بسیار ارزشمند و قابل تقدیر است.

وی گفت: کاندیداهای البرز نیز در فضائی سالم و به دور از تخلف به رقابت پرداخته و با این امر زمینه حضور آگاهانه مردم را فراهم کردند.

وی تصریح کرد: خالی بودن فضای انتخابات و حضور گسترده مردم در این عرصه همچون راهپیمائی 22 بهمن، مطابق با ارزشهای فرهنگی و اجتماعی این استان نوپا بوده و به غیر از این امر در ذهن ها نمی گنجید.

جانشین ستاد انتخابات استان البرز گفت: در سایه تعامل و همدلی مسئولان، نمایندگان و اصحاب رسانه استان، آینده ای آباد و همراه با توسعه در انتظار استان خواهد بود.