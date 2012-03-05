به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید رضا مودب قبل از ظهر دوشنبه در نشست همایش ملی امام خمینی (ره) و تعلیم و تربیت اسلامی با اشاره به برگزاری همایش ملی امام خمینی (ره) و تعلیم و تربیت اسلامی در قم گفت: برگزاری این همایش ها نقش موثری در تبیین و نشر دیدگاه های امام راحل دارد.



وی انقلاب اسلامی ایران را برگرفته از تعلیم و تربیت اسلامی دانست و اظهار داشت: از دیدگاه امام خمینی (ره) تربیت بر مبنای قرآن و سنت پیامبر اساس تربیت فردی را تشکیل می دهد و برگزاری این همایش ها می تواند اندیشه های ناب امام را برای نسل جدید تبیین کند.



جانشین ستاد همایش ملی امام خمینی (ره) و تعلیم و تربیت اسلامی در بخش دیگری از سخنان خود الگوی تربیتی امام خمینی (ره) را برگرفته از سیره اهل بیت (ع) دانست و افزود: ایشان همواره در کارهای خود به رضایت خداوند توجه داشتند و در تمامی امور به عنوان الگویی مناسب شناخته می شوند.



مودب با بیان اینکه مسئولیت برگزاری همایش‌ها در حوزه علوم انسانی بر عهده معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه‌ها است، ابراز داشت: به همین دلیل این معاونت در داخل و خارج دانشگاه با مشارکت دیگر نهادهای دانشگاهی و فرهنگی، نشست‌ها و همایش‌های این حوزه را مدیریت می‌کند.



وی با اعلام اینکه مرحله دوم این همایش اوایل خردادماه سال آینده برگزار می شود گفت: مرحله اول این همایش در سال جاری برگزار شد و موفقیت چشمگیری داشت.



جانشین ستاد همایش ملی امام خمینی(ره) و تعلیم و تربیت اسلامی بر تداوم این همایش در سال‌های آتی تأکید کرد و ابراز امیدواری کرد: مواردی که تاکنون در این حوزه مورد بررسی واقع نشده با تطبیق آیات قرآن واکاوی و نتایج آن در اختیار نسل فرهیخته دانشگاهی قرار بگیرد.

