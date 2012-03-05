نتیجه نهایی انتخابات در تهران اعلام شد/ رقابت 50 نفر در دور دوم

به گزارش خبرنگار مهر شمارش آرای انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی در حوزه انتخابیه تهران، ری ، شمیرانات و اسلامشهر به پایان رسید و از 30 نامزد این حوزه انتخابیه فقط 5 نفر در دور اول انتخابات حائز یک چهارم آراء شدند و جواز ورود به مجلس را کسب کردند.

بنابراین گزارش غلامعلی حداد عادل با 1.119.474 رأی، سید علیرضا مرندی با 709.391 رأی، سید محمد حسن ابوترابی فرد با 693.384 رأی، مرتضی آقاتهرانی با 690.848 رای و سید مسعود میرکاظمی با 582.228 رای حائز اکثریت آراء شدند و توانستند در دور اول انتخابات وارد مجلس نهم شوند. همچنین 50 نامزد انتخابات به دور دوم انتخابات راه یافتند.

بر اساس این گزارش، مصطفی محمد نجار تا دقایقی دیگر در جمع خبرنگاران حاضر خواهد شد و به تشریح انتخابات مجلس نهم و چگونگی شمارش آرا در حوزه های انتخابیه می پردازد.