انتقامجویی عبدالله از اسد به سبب ناکامی ائتلاف ضد سوری

به گزارش خبرگزاری مهر، پایگاه النخیل در مطلبی با عنوان "تلاش ملک عبدالله برای انتقام از بشار اسد" آورده است : همپیمانان ریاض در بیروت بر این باورند که پیام پادشاه عربستان به رئیس جمهوری سوریه خیلی دیر بیان شده است.

این پایگاه می افزاید: سخنان ملک عبدالله درباره سوریه با وجود اینکه طولانی نبود، اما حاوی برخی نکته های قابل تامل است.

پایگاه مذکور نوشت : پادشاه عربستان در حالی خواهان اصلاحات فراگیر و سریع در سوریه است که نمی تواند در این باره اظهار نظر کند. ملک عبدالله فرد مناسبی برای چنین درخواستی نیست، زیرا زنان کشورش هنوز اجازه رانندگی ندارند.

این پایگاه می نویسد: این موضعگیری شاه عربستان در نتیجه سرخوردگی ائتلاف منطقه ای و بین المللی ضد سوریه است، زیرا آنها انتظار داشتند که در آغاز ماه مبارک رمضان، اعتراضات به نهایت خود برسد و حکومت سوریه را ساقط کند، اما پایداری سوریه و پیروزی های آن ضد گروههای مسلح، آنها را خشمگین کرد.

پایگاه مذکور نوشت : این موضع گیری را می توان نوعی تسویه حساب شخصی میان اسد و ملک عبدالله درباره موضوع لبنان نیز به حساب آورد، زیرا برخلاف انتظار عربستان، متحد آنها یعنی "سعد الحریری" از قدرت در لبنان ساقط شد و نفوذ سعودی ها در این کشور کاهش یافت.

این پایگاه می افزاید: ملک عبدالله در یکی از دیدارهایی که پس از کاهش فشارها ضد سوریه پس از رفع اتهام از دمشق درباره موضوع ترور رفیق حریری انجام شده بود، گفته بود که روزی ایام انزوای سوریه تکرار خواهد شد.

پایگاه مذکور بیان کرد: جریان چهارده مارس لبنان سخنان اخیر ملک عبدالله را به مثابه فرمان عملیات می دانند زیرا علاوه بر افزایش تحرکات ضد سوری سعی می کنند که لبنان را به نوعی درگیر موضوع کنند.