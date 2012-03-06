توسعه 3مرکز مخابراتی درتهران/ اختلال در ارتباطات تلفنی مشترکان

به گزارش خبرنگار مهر، عملیات کابل برگردان با هدف توسعه در مراکز مخابرات شهدای گمنام، شهید آیت و خاتم الانبیاء(ص) از امروز سه شنبه 16 اسفند ماه آغاز می شود.

با اجرای این عملیات کابل برگردان ارتباط تلفنی مشترکان در مرکز مخابرات شهدای گمنام با پیش شماره های 7736 الی 7738 و 7705 الی 7708 در محدوده خیابانهای 202 غربی، 206 غربی، طاهری و تیرانداز به مدت 3 روز مختل می شود.

همچنین در مرکز مخابرات شهید آیت نیز ارتباط مشترکان دارای پیش شماره های 7781 الی 7784، 7725، 7726 و 7769 در محدوده خیابانهای شهید نوروزی فر، شهید شاهرخی و مسیل باختر با اختلال 3 روزه همراه است.

ارتباط تلفنی مشترکان مرکز مخابرات خاتم الانبیاء(ص)(فردیس 2) در استان البرز با پیش شماره های 660 الی 666 در محدوده جاده ملارد، 24 متری طالقانی، حافظیه و 48 دستگاه از امروز به مدت 72 ساعت اختلال خواهد داشت.