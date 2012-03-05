مجوز ساخت شهر پردیس در جاجرود نباید امضا می شد

به گزارش خبرنگارمهر،محمد جواد محمدی‌زاده در خصوص واگذاری اراضی منطقه سرخه‌حصار وخجیرگفت: سازمان محیط زیست هیچ تصمیمی مبنی بر واگذاری اراضی منطقه سرخه‌حصار و خجیر نگرفته است.

به گفته وی، تصمیمی در تاریخ 12 مرداد سال 76 مبنی بر واگذاری حدود 6 هزار و 700 هکتار از مناطق حفاظت شده جاجرود توسط منافی رئیس وقت سازمان محیط زیست انجام گرفته و وی صورت جلسه‌ای را امضا کرد.

محمدی‌زاده اظهار داشت: آن چیزی که هم‌اکنون در برخی از رسانه‌ها بازتاب داشته و برخی از افراد هم روی این موضوع فضاسازی‌های نادرست انجام داده‌اند، مربوط به تصمیمی است که 14 سال قبل منافی رئیس وقت سازمان محیط زیست گرفته است.

وی با بیان اینکه عمده واگذاری‌ها در منطقه پردیس مربوط به حدود 8 و 9 سال قبل است گفت: سازمان محیط زیست در این 7 تا 8 سال گذشته یک سانتیمتر در این مناطق نه زمین واگذار کرده و نه اجازه می‌دهد که تغییر کاربری داده شود.

محمدی زاده تأکید کرد: در خصوص آن چیزی که الان سر و صدا داشته و برخی متأسفانه سیاه نمایی می‌کنند باید از پیشینیان سؤال کرد که چرا امضا کردند و چرا در زمان مسئولیت گذشته برای صیانت از این مناطق اقدام نشده است.

رییس سازمان محیط زیست تأکید کرد: اما سازمان حفاظت محیط زیست برای منطقه خجیر که دارای ارزش حیاتی بسیار بالا است پیشنهادی را به دولت ارائه کرده است که برخی از حوزه‌های جدیدی که در منطقه است به جبران تصمیمی که در 14 سال قبل گرفته شده به منطقه محیط زیستی آن مکان اضافه شود.

معاون رئیس جمهور افزود: فکر می‌کنم کسانی که می‌خواهند قضاوت کنند باید تاریخچه را بررسی کرده و ببینند که چه کسی این مناطق را واگذار کرده و چه کسی جبران می‌کند.

محمدی‌زاده اظهار داشت: هنوز معاوضه این زمین‌ها تأیید نشده ولی ما پیشنهاد داده‌ایم و هم‌اکنون مراحل قانونی آن در حال طی شدن است تا منطقه‌ای به مساحت 11 هزار هکتار به جبران این زمین‌ها به منطقه حفاظت شده جاجرود اضافه شود.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا ورود شرکت پردیس به جاجرود غیرقانونی نیست؟ گفت: بنده نمی‌گویم قانونی هست یا خیر، صورتجلسه‌ای قبلا امضا شده و حق بر این بود که این امضا انجام نمی‌شد ولی وقتی امضا شد براساس این شهر پردیس ساخته شده است.

محمدی‌زاده تأکید کرد: شهر پردیسی که الان مردم در آنجا زندگی می‌کنند منطقه حفاظتی سازمان حفاظت محیط زیست بوده است و 6 هزار و 700 هکتار مساحت دارد و هم‌اکنون روی 700 هکتار آن این موضوعات مطرح است.

وی خاطرنشان کرد: ولی سازمان محیط زیست نه در این دو سال و نه در 7 تا 8 سال گذشته یک سانتیمتر آن مکان را واگذار کرده و نه با تغییر کاربری موافقت کرده است.

بیشترین آلایندگی نفتی خزر مربوط به آذربایجان است

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در خصوص آلودگی‌های دریای خزر اظهار داشت: جمعیتی که در حاشیه خزر است، 7 میلیون این جمعیت مربوط به جمهوری اسلامی ایران و 7 میلیون مربوط به کشورهای آذربایجان، روسیه، قزاقستان و ترکمنستان است.

محمدی‌زاده تصریح کرد: اما بیشترین تلاش را برای جلوگیری از آلایندگی خزر ایران می‌کند به این معنا که برنامه 5 ساله‌ای تدوین شده و کل فاضلاب‌هایی که تاکنون وارد خزر می‌شد تصفیه شده است.

وی با بیان اینکه هم‌اکنون در مکان‌هایی ماند رشت و ساری در خصوص تصفیه فاضلاب اقدامات خوبی در حال انجام است، عنوان کرد: تهدید ایران برای خزر عمدتا مربوط به فاضلاب‌های خانگی است و اندکی مربوط به پسماندها ی صنعتی است که در برنامه پنج ساله به صورت کامل حل می‌شود.

محمدی‌زاده بیان کرد: اما آنچه نگران کننده است یکی استخراج نفت است که آذربایجان و روسیه انجام می‌دهد؛ روسیه آلایندگی کمتری دارد ولی آذربایجان آلایندگی نفتی بیشتری دارد.

وی ادامه داد: در آخرین جلسه‌ کنوانسیون تهران (چهار ماه قبل) در اکتائو قزاقستان سندی را امضا کردیم و آذربایجان هم آن سند را امضا کرد که اقدامات لازم را برای کاهش آلایندگی که منشا آن نفتی است انجام دهد و این اقدامی است که می‌توانستیم انجام دهیم و در حال حاضر آن را پیگیری می‌کنیم.

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست گفت: نگرانی دیگر ما درخصوص جزیره سازی‌ها و برای برخی تبدیل کاربری‌ها است که عمدتا مربوط به کشور آذربایجان و ترکمنستان است که این پیگیری‌ها هم انجام شده و تاکنون در مذاکرات شفافی به ما این اطمینان را داده‌اند که به اکوسیستم ساحل آسیب نمی‌رسانند.

محمدی‌زاده در پایان خاطرنشان کرد: البته قرار است ما مطالعات این کشورها را بررسی کرده و این اطمینان برای ما حاصل شود.

