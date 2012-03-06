فضای سبز شاهرود 10 درصد رشد داشت/شاهرود عروس شهرهای کویری

به گزارش خبرنگار مهر، ناصر عرب امیری عصر دوشنبه در مراسم روز درختکاری در شاهرود، افزود: بیش از 241 هکتار مساحت فضای سبز شاهرود شامل جنگل، پارک، میادین و درختان بلوارهای سطح شهر است.

وی بودجه سال 90 سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری شاهرود را 26میلیارد ریال اعلام کرد و افزود: احداث پارک شهرک بهارستان با فضای پنج هزار و 200مترمربع، وجین دستی و ماشینی میادین و بلوارهای سطح شهر، ترمیم سرویس های بهداشتی پارک آبشار، بلوار و میدان آزادی، اصلاح فضای سبز میدان هفتم تیر بخشی از اقدامات انجام شده این سازمان در سالجاری است.

وی عنوان کرد: بیش از 80 هزار اصله درخت غیرمثمر و درختچه های تزئینی و همچنین 200 هزار گلدان و انواع گل رز در سالجاری در این سازمان تهیه و تولید شده است.

معاون امنیتی اجتماعی فرماندار شاهرود نیز در این مراسم به اهمیت فضای سبز و حفاظت از منابع طبیعی در شهرها اشاره کرد و افزود:ما نباید تحت فشارهای مختلف، فضای سبز را تغییر کاربری دهیم.

مرتضی معتمد از مسئولان مسکن و شهرسازی خواست تا در مقابل هرگونه تغییر کاربری در فضای سبز شهری، مقاومت کنند و هرچه سریعتر فضاهای سبز مصوب در شهرک ها و مجتمع های مسکونی جدید را به سازمان فضای سبز واگذار کنند تا طرح های مرتبط با این حوزه تکمیل و به بهره برداری برسد.

رئیس شورای اسلامی شهر شاهرود نیز به اهمیت فضای سبز و ضرورت آن برای زندگی امروز ماشینی و همچنین اهمیت آن در دین مبین اسلام، ادبیات و فرهنگ ایران اشاره کرد و گفت: فضای سبز و منابع طبیعی مظهر دنیایی بهشت موعود الهی است که موجب تلطیف روحیه بشر می شود.

احمد شریعتمدار تهرانی افزود: سازمان پارکها با بهره گیری از علم روز و صرفه جویی و استفاده بهینه از منابع آب و بکارگیری تجربیات و نظرات کارشناسان امر، فضای سبز را به عنوان یک نیاز ضروری زندگی شهری به بهترین نحو اصلاح و فرهنگ سازی آن را در جامعه گسترش دهد.

وی شهر شاهرود را به عنوان عروس شهرهای کویری در کشور دانست وافزود: احساس مسئولیت از سوی همه شهروندان و مسئولان برای حفظ و توسعه فضای سبز این شهر زیبا، ‌بسیار با اهمیت است.

در این مراسم که با حضور مسئولان محلی و کاشت انواع درخت و نهال در بلوار علامه مجلسی برگزار شد، از تعدادی کارگران نمونه سازمان و بازنشستگان با اهدای لوح سپاس قدردانی شد.