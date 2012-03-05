پیش فروش بلیط مسافران نوروزی در استان سمنان آغاز شد/ فعالیت 32 شرکت مسافری در استان

به گزارش خبرنگار مهر، عیسی نوروزی دوشنبه در نشست خبری خود با خبرنگاران در محل اداره کل پایانه های استان سمنان، از افزایش پیش فروش بلیط به صورت اینترنتی خبر داد و افزود: این رشد با هدف ارائه خدمات مطلوب به مسافرین نوروزی حاصل شده است.

وی با اشاره به اینکه، پیش فروش بلیط های نوروزی از بیست و سوم بهمن ماه آغاز شده است، گفت: از آغاز شروع پیش فروش تاکنون نسبت به کل طرح پیش فروش در سالجاری 19 درصد افزایش داشته ایم.

نوروزی، نصب وب کیوسک فروش بلیط در دانشگاهها و مراکز پر جمعیت و اطلاع رسانی گسترده از طریق رسانه ها را از جمله فعالیت های مهم این اداره کل برای ارائه خدمات به شهروندان استان ذکر کرد و افزود: عموم مردم از این طرح استقبال خوبی داشتند.

رئیس حمل و نقل مسافر اداره کل پایانه های استان سمنان با اشاره به اینکه در پیش فروش اینترنتی بلیط در سالجاری نسبت به زمان مشابه در سال 89 بیش از 19 درصد رشد داشته ایم، گفت: این افزایش نشان دهنده اقبال خوب مردم برای تهیه بلیط بصورت اینترنتی است.

نوروزی فعالیت 32 شرکت مسافری و 734 دستگاه ناوگان عمومی مسافربری جاده ای را یادآور شد و از آمادگی کامل آن برای حمل و نقل مسافرین در ایام نوروز خبر داد.