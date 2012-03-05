فقر فرهنگی از فقر اقتصادی بدتر است/ کاهش فقر برای جامعه افتخار است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله العظمی لطف الله صافی ظهر دوشنبه در دیدار با مدیرکل کمیته امداد استان قم با اشاره به گزارش ارائه شده از فعالیت های کمیته امداد اظهار داشت: آماری که شما از کمکهای مردم به مستمندان ارایه دادید موجب خوشحالی است و از مردم قم هم همین انتظار را داریم و باید این طور باشد.



وی ادامه داد: قم مرکز حوزه علمیه است و مضجع شریف حضرت معصومه(س) در این شهر قرار دارد لذا در حفظ سنت های اسلامی و از همه جهات باید نمونه برای سایر مناطق کشور باشد.



این مرجع تقلید با بیان اینکه عبادتی بالاتر از شادکردن دل انسان مومن نیست اضافه کرد: البته فقر تنها فقر اقتصادی نیست و فقر فرهنگی در درجه اول است و باید آن اصلاح شود و مایه خوشحالی است که شما در همه رشته ها فعالیت کنید.



وی تاکید کرد: اگر فقر فرهنگی برطرف شود محرومان و نیازمندان از اعتماد به نفس کافی برای ایستادن روی پای خود برخوردار خواهند شد.



استاد برجسته حوزه تاکید کرد: در اوضاع نابسامان اقتصادی اگر مردم به یکدیگر کمک نکنند جامعه منقلب می شود و اثرات سوء زیادی دارد و باید اینهایی که در مضیقه هستند با کمک مردم در وسعت قرار بگیرند.



هیچ عبادتی در ردیف کمک به مردم نیست



وی اظهار داشت: هیچ عبادتی در ردیف این عبادات قرار نمی گیرد و کاری محبوب تر از این نیست که انسان مومنی را خوشحال کند و همه این کارها در اسلام مورد اهتمام قرار گرفته است.



آیت الله صافی افزود: مومنین امت واحده هستند و اگر یکی از اعضای این بدن ناراحت شود همه باید ناراحت شوند؛ اگر در جامعه مومنین یک نفر مستمند و فقیر باشد باید کمبودها و فقرش رفع شود.



این مرجع تقلید اظهار داشت: تمدن اسلامی بر این اساس تاسیس شده و در روایات و آیات قرآن هم بر آن تاکید زیادی صورت گرفته است.



وی با بیان اینکه در روایات هم دستگیری از فقرا را بسیار بزرگ شمرده می شود تصریح کرد: در روایات آمده مردم همه عیال خدا هستند و کسی در نزد خدا محبوب تر است که نفع بیشتری به مردم برساند و سیره ائمه(ع) هم این بوده است و هم خودشان عمل کرده و هم به دیگران توصیه می کردند.



آیت الله صافی بیان داشت: باید فقر در جامعه نباشد و هر فردی فقر دیگری را فقر خودش بداند و اگر مردم به یکدیگر کمک نکنند آثار سوء بسیاری برجا خواهد گذاشت.



وی با ماجور دانستن کسانی که در مقام خدمت به محرومان برآمده اند اظهار داشت: مردم در جامعه اسلامی باید با هم باشند و همه همانند اعضای یک خانواده نواقص موجود را کم کنند به خصوص در رسیدگی به مردم محروم و بیمار و ... که نیازمند آن هستیم که تا هم خداوند متعال از ما راضی باشد و هم امام زمان از ما راضی شود.



وی کمک کنندگان به محرومان و مستضعفان را یاری رسانندگان به امام زمان دانست و اضافه کرد: همه سفارشات اسلام برای این است که ما به هم کمک کنیم زیرا وقتی وجدان انسان راحت است که بداند انسان فقیر و گرسنه در جامعه نیست.



کم شدن آمار فقر افتخار برای جامعه است



استاد برجسته حوزه با بیان اینکه باید برنامه ها در جامعه ما گسترش پیدا کند به خصوص در عرصه فرهنگی اضافه کرد: اگر آماری داشته باشیم که فقرای ما هر سال کمتر می شوند این برای جامعه ما افتخار است.



وی قم را پایگاه و عاصمه تشیع دانست و با تاکید بر ضرورت بیشتر حضور مردم قم در برنامه های دینی و اجتماعی ابراز امیدواری کرد در آینده‌ای نزدیک به فضل خدا و درظلّ توجهات حضرت ولیعصر سیمای شهر قم عاری از چهره فقر و شایسته عاشقان امام زمان(ارواحنا فداه) باشد.