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۱۵ اسفند ۱۳۹۰، ۱۵:۵۷

اطلاعیه 52 ستاد انتخابات/

انتخابات در حوزه سنندج به دور دوم کشید/ اعلام نتایج خبرگان رهبری در کردستان

انتخابات در حوزه سنندج به دور دوم کشید/ اعلام نتایج خبرگان رهبری در کردستان

ستاد انتخابات کشور طی اطلاعیه ای اعلام کرد که انتخابات در حوزه انتخابیه سنندج ، دیواندره و کامیاران به دور دوم کشیده شد.

به گزارش خبرنگار مهر ستاد انتخابات کشور طی اطلاعیه شماره 52 اعلام کرد: در حوزه انتخابیه سنندج ، دیواندره و کامیاران آقایان سید احسن علوی با کسب 37.005 رای و محمد اله مرادی با کسب 33.223 رای و سید مهدی فرشادات با کسب 32.184 رای و سالار مرادی با کسب 29.785 رای از مجموع 198.464 آرای صحیح ماخوذه به مرحله دوم انتخابات راه یافتند.

در این اطلاعیه آمده است با توجه به نتایج نهایی شمارش آراء سومین میاندوره ای چهارمین دوره مجلس خبرگان رهبری در استان کردستان ماموستا حسام الدین مجتهدی با تعداد 275.026 رای موفق به کسب اکثریت آراء گردید.

کد مطلب 1552482

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