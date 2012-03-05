7 طرح مهار آبهای مرزی در استان کرمانشاه در دست اجرا است

به گزارش خبرگزاری مهر، به منظور حفاظت موثرازارزشهای زیستی و چشم اندازهای طبیعی و حیات وحش منطقه،پاسگاه محیط بانی بیستون افتتاح وبه بهره برداری رسید.

دراین مراسم باحضورمجید ابدی گفت: منطقه حفاظت شده بیستون با مساحت 54هزار و663 هکتار دارای پوشش گیاهی غنی شامل 387 گونه گیاه مختلف از جمله ارژن، زالزالک، بنه، بلوط ایرانی، آلبالوی وحشی، بادام کوهی و همچنین زیستگاهی مناسب برای پازن ، بز، قوچ و میش ارمنی، گرگ ، شغال، پلنگ ، کفتار وخرس قهوه ای محسوب می شود.



مدیرکل محیط زیست استان کرمانشاه افزود: منطقه حفاظت شده بیستون علاوه بر ارزش های زیستگاهی و طبیعی ، دارای آثار باستانی است که در فهرست میراث جهانی ثبت شده است.

وی تاکید کرد: درکنار سراب بیستون، مجسمه هرکول و کتیبه داریوش و نقش برجسته ها و حجاریهای دیگری را می توان نام برد، که در حاشیه منطقه حفاظت شده بیستون قرار دارد.



وی با بیان اینکه چهارنفر به عنوان محیط بان در این منطقه مستقر هستند و فعالیت خواهند کرد، گفت: محیط زیست طبیعی سرمایه ای با ارزش است که حفاظت بهینه از آن برای نسل های آتی وظیفه ای همگانی است و امیدواریم با حفاظت و نگهداری ویژه توسط محیط بانان و مشارکت جدی مردم این مهم تحقق یابد.

7 طرح مهار آب های مرزی در استان در دست اجرا است



سید دادوش هاشمی افزود: 7 طرح مهار آب های مرزی در استان با ظرفیت تنظیم 1 میلیارد و 4 میلیون متر معکب در دست اجرا است که 102 هزار هکتار از اراضی استان را مشروب خواهد کرد.



استاندار کرمانشاه با بیان اینکه از طرح های فوق الذکر 4 طرح داریان‘ شرفشاه‘ تنگ حمام و زمکان در طول چند سال گذشته شروع شده است‘ گفت: ظرفیت تنظیم چهار طرح مذکور معادل 836 میلیون متر معکب است که 85000 هزار هکتار از اراضی را آبی خواهد کرد.



وی افزود: برای اتمام 7 طرح مهار آب های مرزی به اعتباری معادل هزار و 23 میلیارد تومان نیاز می باشد.



هاشمی تاکید کرد: در خصوص مهار آب های داخلی نیز 7 طرح با ظرفیت تنظیم آب معدل 603 میلیون متر معکب در دست اجرا است که 53 هزار هکتار از اراضی استان را تحت پوشش قرار خواهد داد.



وی افزود: برای اتمام 7 طرح مهار آب های غیر مرزی استان به اعتباری معادل 315 میلیارد تومان نیاز می باشد.



استاندار کرمانشاه در پایان با اشاره به سفر پرخیر و برکت مقام معظم رهبری به استان تاکید کرد: خوشبختانه با توجه به سفر پرخیر و برکت مقام عظمای ولایت به استان در خصوص مهار آب های مرزی و همچنین اجرای سدها در استان ‘ تصمیمات خوبی اتخاذ گردید که بدون تردید با اعتبارات در نظر گرفته شده و اجرای مصوبات سفر معظم له تحول عظیمی در بخش مهار آب های مرزی و تسریع در اجرای سدها در استان رخ خواهد داد.