ترویج فرهنگ ظلم ستیزی رسالت مهم دانشگاه امام قزوین است

به گزارش خبرنگار مهر، بیستمین سالگرد تاسیس دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) قزوین ظهر دوشنبه با حضور مسئولان کشوری و میهمانان داخلی و خارجی در سالن آمفی تئاتر دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) قزوین برگزار شد.



در این مراسم که با عنوان شکوفایی علمی و بیداری اسلامی و با حضور محمد جواد لاریجانی رئیس مرکز پژوهش های استراتژیک کشور، غلامرضا خواجه سروی معاون فرهنگی و اجتماعی وزیر علوم، آیت الله باریک بین نماینده ولی فقیه و امام جمعه قزوین، حجت الاسلام عبدالکریم عابدینی نماینده دفتر ولی فقیه در دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)، معصوم یاسی نازی، رئیس دانشگاه قائد اعظم پاکستان، اومین یاردیم رئیس دانشگاه آرتوکلوی ترکیه، استادان دانشگاههای پوتسرام، برلین، صوفیای دمشق و جمع کثیری از استادان و دانشجویان دانشگاه امام خمینی(ره) برگزار شد پس از ادای احترام به شهدای گمنام از دانشجویان، استادان و گروههای برتر دانشگاه تجلیل شد.



احمد عجم در این مراسم گفت: ترویج فرهنگ ظلم ستیزی و حق خواهی و انتقال این مفاهیم و ارزش ها در کشورهای جهان اسلام و منطقه از جمله رسالت های دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) قزوین است.



عجم افزود: از جمله کارکردهای مراکز علمی و دانشگاه ها، فعالیتهای فرهنگی و سیاسی است که با تنویر افکار عمومی و دشمن شناسی نقش انکارناپذیری در تعیین سرنوشت سیاسی ملت ها ایفا می کنند.



استاندار تصریح کرد: مشارکت گسترده مردم در انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی را باید در همین راستا ارزیابی کرد.



وی افزود: استان قزوین استانی با ظرفیت های بالای علمی، صنعتی، کشاورزی و گردشگری است که وجود دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) در این استان می تواند در سطوح ملی و منطقه ای نقش موثری در تولید و توسعه علمی داشته باشد.



استاندار از وجود علما و دانشمندان و فرهیختگان استان به عنوان یکی دیگر از ظرفیت های این منطقه یاد کرد و گفت: تولید علم در قزوین سابقه ای دیرین دارد و این توانمندی قابل بسط و گسترش است.



عجم با اشاره به رسالت و اهداف تعیین شده دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) قزوین خاطر نشان کرد: تولید علم و ارتقاء سطح دانش از جمله موضوعاتی است که باید در این دانشگاه پیگیری شود و امروزه فرصت و بستر مناسبی برای تحقق این مطلوب فراهم شده است.



وی پاسخگویی به نیازهای داخلی و منطقه ای را از دیگر مأموریت های دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) ذکر و بیان کرد: پرهیز از تنگ نظری و انعطاف در مسیر تعیین اهداف دانشگاه از جمله مسائلی است که باید در دستور کار هیئت امناء و مسئولان دانشگاه قرار گیرد.



عجم توسعه و ترویج زبان فارسی را از دیگر رسالت های این دانشگاه ذکر کرد و در ادامه گفت: دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) قزوین می تواند با توسعه زبان فارسی به ترویج فرهنگ ایرانی و اسلامی کمک کند و با هدایت و مدیریت مسئولان ملی و استانی در چند سال آینده جایگاه این دانشگاه در منطقه و جهان اسلام یک جایگاه برجسته و ممتاز خواهد بود.



استاندار بیداری و تحول در کشورهای اسلامی را متأثر از انقلاب اسلامی دانست و در این خصوص افزود: تحولات منطقه متأثر از انقلاب اسلامی است و این موضوع مورد اتفاق نظر همه آزادیخواهان جهان است.