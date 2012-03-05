نحوه صحیح خانه تکانی به شهروندان جنوب تهران آموزش داده شد

به گزارش خبرنگار مهر، واحد آموزش و مشارکتهای شهروندی شهرداری ناحیه دو شهرری و اداره بازیافت منطقه به منظور اطلاع رسانی به شهروندان، کارگاه آموزشی خانه تکانی در سرای محله جوانمرد قصاب با حضور بانوان برگزار کرد.

در این کارگاه کارشناس بازیافت در خصوص روشهای صحیح استفاده از مواد شوینده و نحوه صحیح خانه تکانی بیان کرد و در پایان بسته های آموزش بازیافت بین شرکت کنندگان توزیع شد.

گفتنی است در راستای اجرای طرح استقبال از بهار سال 91 مساجد ناحیه دو مورد شستشو و پاکسازی قرار گرفتند.

المانهای شهری ورودی منطقه 20 رنگ آمیزی شد

در راستای اجرای طرح استقبال از بهار المانهای شهری ورودی منطقه 20 رنگ آمیزی و پاکسازی شد.

بیگی شهردار ناحیه سه منطقه 20 با اشاره به اجرای طرح استقبال از بهار سال 91 گفت: جداره های خیابان شهید رجایی در محله سیزده آبان با استفاده از 2000 مترمربع مواد پوشاننده پاکسازی شد.

مجتبی حسینعلی بیگی پاکسازی و زیباسازی معابر و المانهای شهری را از اهم فعالیتهای انجام شده در این طرح عنوان کرد و افزود: تمامی پوسترها و برچسبهای تبلیغاتی غیرمجاز در سطح محله 13 آبان نیز پاکسازی شده است و این محله آمادگی لازم را برای استقبال از مسافران نوروزی دارد.

وی عنوان کرد: به منظور افزایش ایمنی تردد شهروندان نسبت به اجرای جزایر ایمنی در دو خیابان صحرایی شمالی نبش خیابان مرداد 6 و خیابان شانزدهم روبروی مدرسه و محل تردد دانش آموزان، تهیه و نصب 2800 متر گارد ریل در خیابان های شهید رجایی، موتور آب و آهن مکان و تهیه و نصب 3500 عدد گل گارد برای کلیه گاردریل های مسیر خیابان شهید رجایی و رمپ و لوپ پل شهید صارمی اقدام شده است.

سه پارکینگ همسطح در بازارچه احسانی منطقه 19 احداث شد

سه پارکینگ همسطح در محدوده بازارچه احسانی همزمان با شروع خریدهای نوروزی به منظور رفاه شهروندان و توسعه خدمات ترافیکی احداث شد.

تاکنون سه پارکینگ هم سطح برای پارک خودروها در محدوده بازارچه احسانی ایجاد شد که دو پارکینگ به صورت موقت و به منظور ارائه تسهیلات و خرید آسان نوروزی برای شهروندان در نظر گرفته شده است.

دو پارکینگ دیگر نیز با 10 هزار متر مربع مساحت و ظرفیت دو هزار اتومبیل را دارند که یکی از آنها در خیابان ورزش، پشت پمپ بنزین و دیگری نیز در خیابان انقلاب نرسیده به میدان ماهان است.

به استثنای پارکینگ احداث شده در خیابان انقلاب استفاده از سایر پارکینگ ها در همه ایام هفته برای عموم آزاد است.

همچنین عملیات احداث پارکینگ مکانیزه در خیابان انقلاب به پایان رسیده و به زودی این پارکینگ با ظرفیت 180 اتومبیل به بهره برداری خواهد رسید.

دانشجویان دانشگاه شهید بهشتی از آسایشگاه خیریه کهریزک بازدید کردند

دانشجویان سال دوم پزشکی دانشگاه شهید بهشتی با حضور در آسایشگاه خیریه کهریزک از بخشهای مختلف این آسایشگاه بازدید کردند.

در این بازدید 31 نفر از کسانی که در آینده نه چندان دور پزشکان کشور خواهند شد از بخشهای توانبخشی، بنفشه ها، نارونها و بخش MS بازدید کردند.

آسایشگاه خیریه معلولان و سالمندان کهریزک یکی از نهادهای درمانی بزرگ در ایران محسوب می شود که در جنوب تهران و در نزدیکی شهر کهریزک بنا شده‌ است.