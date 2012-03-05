حضور بانوان در انتخابات پررنگ بود

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، فاطمه رهبر نماینده تهران در حاشیه جلسه علنی روز دوشنبه مجلس در جمع خبرنگاران با بیان اینکه در این دوره از انتخابات خانم‌ها از انتخابات استقبال خوبی کرده‌اند، گفت: در حال حاضر سه نفر از بانوان از کل کشور به صورت قطعی به مجلس نهم راه یافته‌اند و یازده نفر مابقی برای انتخابات در دور دوم حضور پیدا می‌کنند.

وی گفت: پنج نفر از لیست جبهه متحد، سه نفر از لیست جبهه پایداری و یک نفر از اصلاح‌ طلبان در تهران به عنوان راه یافتگان به دور دوم انتخابات هستند، خانم ها شایق و شریعتی دو نفر دیگر از بانوان هستند که از کل کشور در دومین دور انتخابات رقابت می‌کنند؛ از این رو می‌توان گفت که یازده نفر از بانوان در دومین دوره انتخابات حضور خواهند داشت.

نماینده مردم تهران در مجلس با اشاره به قطعیت پیروزی پنج نفر اول نامزدهای انتخاباتی در تهران گفت: برگزاری دوره دوم انتخابات در اردیبهشت ماه با حضور 50 نفر از نامزدهای انتخاباتی تهران، تعداد حضور بانوان را در مجلس نهم مشخص خواهد کرد که رای آوردن بانوان نیازمند وجود حساسیت در بین مردم برای حضور مقتدرانه خانم‌ها در مجلس است.

وی افزود: طبق قانون، بانوان در کنار آقایان وظایف نمایندگی‌شان را انجام می‌دهند و تفکیک وظایف وجود ندارد، از سوی دیگر به دلیل وجود نگاه منفی بین‌المللی به جایگاه زنان، باید حضور خانم‌ها در مجلس نهم بسیار مقتدرانه باشد که این امر مستلزم وجود نگاه جدی و عمیق‌تر مسئولان تصمیم‌ گیرنده به خانم‌ها است.

فاطمه رهبر با بیان اینکه هشت نفر از نمایندگان زن مجلس هشتم، حضور فعالی در این دوره داشته‌اند، گفت: در شرایطی که مصوبات مجلس اول تا هفتم در حوزه زنان حداکثر 24 مصوبه بوده است شاهد بودیم که در مجلس هشتم در طول سه سال حدود 40 مصوبه در حوزه زنان، کودکان و خانواده تصویب شده است که از جمله آن می‌توان به تساوی دیه و بیمه زنان قالیباف اشاره کرد. هم‌چنین بانوان در این دوره در مسئولیت‌های مهمی در مجلس همچون روسای فراکسیون‌های معلولان، نخبگان، قرآن و عترت حضور داشتند.