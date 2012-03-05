به گزارش خبرنگارمهر،مازیار حسینی در حاشیه مراسم عملیات‌حفاری دربخش فوقانی تونل امیرکبیر در جمع خبرنگاران گفت:یکی از مهم ترین بخش های پروژه های عمرانی آن است که جبهه های مختلف کاری به درستی و با دقت به هم متصل شوند که امروز آخرین بخش تونل امیر کبیر به هم متصل شد .

وی با اشاره به جزئیات این تونل گفت: تونل امیرکبیر درمناطق 12 و 14 واقع است و تونلی به طول2.2 کلیومتر است که در ادامه به بزرگراه امام علی (ع) متصل می شود .

معاون شهرداربا بیان این که با این اتصال تونل از سه راه امین حضور تا بزگراه امام علی(ع) ادامه پیدا می کند گفت: حفاری بخش فوقانی به اتمام رسیده و در قسمت تحتانی نیز 30 تا 40 متر حفاری باقی مانده است که به زودی به اتمام می رسد و آب بندی جداره ها و بتن ریزی های کف آغاز می شود و در نیمه دوم نیز بخش تاسیسات و تجهیزات تونل امیر کبیر اجرایی می شود.

حسینی با اشاره به این که بر اساس زمان بندی های انجام شده این تونل همزمان با تکمیل بزرگراه امام علی (ع) به بهره برداری می رسد گفت: بر اساس برنامه ریزی ها 31 خرداد ماه زمان فشرده تحویل پروژه به پیمانکار اعلام شده بود. اما زمان واقعی بهره برداری پایان شهریور است .

وی در پاسخ به این پرسش که چرا ادامه تونل در خیابان کرمان منتفی شد گفت: در طرح تفصیلی تعریض این خیابان پیش بینی شده بود که عملکرد آتی آن می تواند مکمل تونل امیر کبیر باشد .

معاون عمرانی شهردار ادامه داد: در بخش ورودی تونل امیر کبیر تنها عبور و مرورناوگان حمل و نقل عمومی پیش بینی شده است و اما بخش خروجی آن آزاد است و بار ترافیکی در منطقه بازار را کاهش می دهد .

افتتاح بزرگراه یادگار امام(ره) / بهره برداری از پل دسترسی غربی برج میلاد

حسینی در ادامه به افتتاح دو پروژه عمرانی در ابتدای سال 91 اشاره کرد و گفت: در ابتدای سال دو پروژه مهم یادگار امام(ره) و پل دسترسی غربی برج میلاد که پلی کابلی با ویژگی های خاص خودش است را به شهروندان تحویل می دهیم .

وی ادامه داد: پروژه های همت غرب یا شهید خرازی ،همت شرق یا شهید زین الدین ،بخش هایی از اتوبان امام علی(ع) ،اتوبان آزادگان ،تونل نیایش – صدر،دریاچه چیتگر و تونل امیر کبیر پروژه هایی هستند که در سال آینده به بهره برداری می رسند.

معاون عمرانی شهردار از اتمام پروژه یادگاره امام(ره) تا پایان فروردین ماه خبر داد و گفت: این پروژه تکمیل شده و آماده بهره برداری بود اما به تشخیص شورای شهر تهران که این بزرگراه به خیابان امام خمینی (ره) ختم نشود فعالیت عمرانی ادامه یافت و امیدواریم تا پایان فرووردین ماه به بهره برداری برسد .

