مهدی ایوبی که مجموعه‌ای از ترانه‌هایش به تازگی در کتابی با نام «تیمارستان» از سوی انتشارات فصل پنجم منتشر شده درباره این کتاب به خبرنگار مهر گفت: در این کتاب بالغ بر 140 ترانه آورده شده است که نسخه‌ای که برای دریافت مجوز به ارشاد فرستاده شد، تعداد بیشتری ترانه داشت که برخی از آنها حذف شد و برخی هم که دچار تغییرات عمده شده بود، خودم حذف کردم.

وی ادامه داد: این ترانه‌ها در فاصله سال‌های 84 تا 90 سروده شده‌اند و برخی از آنها پیش از این اجرای موسیقایی هم شده است، ولی خودم برای چاپ آنها در انتشارات و یا کتاب‌های دیگر اقدام نکرده‌ام.

شاعر مجموعه «تلفن عمومی» درباره بخشی که در پایان کتاب به همت روزبه آزادی تدوین شده است، توضیح داد: یک ضمیمه 40 صفحه‌ای در پایان کتاب و با موضوع ترانه و زبان محاوره آورده شده است که این بخش پیشنهادهایی برای استفاده درست از زبان محاوره در ترانه‌سرایی است و به یکسان‌سازی این رویه کمک می کند.

ایوبی افزود: نام این کتاب بر اساس یکی از ترانه‌های کتاب است که در آلبوم آخر رضا یزدانی با نام «ساعت فراموشی» هم خوانده شده است.

به گفته وی، مجموعه ترانه «تیمارستان» در شمارگان 3 هزار نسخه و در 320 صفحه توسط انتشارات «فصل پنجم» منتشر شده و افشین یداللهی و سیامک بهرام پرور هم مقدمه‌‌ای بر آن نوشته‌اند.

این ترانه‌سرا درباره کتاب دیگرش توضیح داد: ترجمه تعدادی از ترانه‌های مطرح جهان را با همکاری یکی از دوستان انجام داده‌ایم که در مرحله بازبینی نهایی و بررسی شاعرانگی ترجمه‌ها هستیم و تاکنون 30 ترانه قطعی شده که ممکن است این تعداد افزایش یابد.

وی در پایان گفت: با چند ناشر برای چاپ کتاب صحبت کرده‌ایم، ولی هنوز قطعی نشده است.