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۱۵ اسفند ۱۳۹۰، ۱۶:۰۷

درخواست سناتور آمریکایی برای نظارت بر اپل و گوگل

درخواست سناتور آمریکایی برای نظارت بر اپل و گوگل

سناتور آمریکایی اعلام کرد که کمیسیون تجارت فدرال باید گزارشهایی مبنی بر اینکه سیستمهای موبایل اپل و گوگل عکسها و اطلاعات تماسهای کاربران را به سرقت برده و بدون رضایت کاربران به صورت آنلاین منتشر می کنند را مورد بررسی قرار دهد.

به گزارش خبرگزاری مهر، درخواست "چارلز شامبر" سناتور دموکرات یک ماه پس از ارتقای سیاستهای حفظ حریم خصوصی شرکت اپل ارائه شده است. توضیع برنامه های جانبی رده سوم برای آی-فن و گوشی های آندرویدی باعث افزایش محبوبیت بیش از اندازه این ابزارهای ارتباطاتی شده است.

با این همه شامر با توجه به گزارش نیویورک تایمز از دسترسی آی-فن و اندروید به مجموعه تصاویر شخصی کاربران از طریق همین برنامه های جانبی ابراز نگرانی می کند. وی همچنین به کشفی اشاره می کند که نشان می دهد برنامه های جانبی بر روی آی-فن و آی-پد می توانند تمامی آدرسهای دفترچه آدرس را به همراه اسامی، تصاویر و شماره های تلفن و آدرسهای ایمیل بر روی سرورهای اپل بارگذاری کند.

بر اساس گزارش MSNBC، وی می گوید بسیاری از این عملکردها سیاستهای حریم خصوصی سکوهای آی-فن و اندروید را زیر پا می گذارد و مشخص نیست این سیاستها چگونه اجرا یا کنترل می شوند. در نتیجه شامر تاکید کرد که سازندگان تلفن همراه باید قوانین و مقرراتی را برای محافظت از محتوی خصوصی مشتریان خود داشته باشند و از آن پیروی کنند.

کد مطلب 1552494

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