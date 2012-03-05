یک کشته و 7 زخمی در انفجار جنوب تایلند / یک مالزیایی در بین مجروحین

به گزارش خبرنگار مهر و به نقل از روزنامه "بانکوک پست"، صبح امروز دوشنبه انفجار بمبی در نزدیکی یک میدان تره بار در شهر "تاک بای" در جنوب تایلند، منجر به کشته شدن یک تن و مجروح شدن چهار نیروی پلیس و سه شهروند عادی شد.

بر اساس این گزارش ، یک شهروند مالزی نیز در میان مجروحان شناسایی شده است.

گفته می شود این بمب در کنار جاده ای توسط مخالفان حکومت مرکزی تایلند با سیستم کنترل از راه دور منفجر شده است.

سه استان جنوبی تایلند که اکثر جمعیت آنها مسلمانان مالایی تبار است در طی هفت سال اخیر شاهد درگیری های شدیدی میان معترضین و دولت مرکزی تایلند بوده است . در شدیدترین این درگیری ها در سال 2004، تعداد 85 معترض در شهر "تاک بای" که در نزدیکی مرز مالزی قرار دارد جان خود را از دست دادند.

نخست وزیران تایلند و مالزی در دیدار اخیر خود راه های حل مسئله جنوب تایلند را بررسی کرده بودند.

