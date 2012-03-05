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۱۵ اسفند ۱۳۹۰، ۱۶:۲۵

با انتشار تصویری مشخص شد؛

اشتباه روزنامه الوطن سعودی/تصویر شهید بحرینی به جای مخالف سوری!

اشتباه روزنامه الوطن سعودی/تصویر شهید بحرینی به جای مخالف سوری!

یک روزنامه عربستانی روز گذشته در صفحه نخست خود تصویری را با عنوان ناآرامیهای سوریه منتشر کرد که در واقع مربوط به یک شهید بحرینی است که توسط نظامیان سعودی به شهادت رسیده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه مخالفان آل سعود، روزنامه الوطن عربستان در شماره دیروز (یکشنبه) خود تصویری را در صفحه یک خود منتشر کرده که یک گاف اساسی محسوب می شود.

در ذیل این تصویر آمده است : "نیروهای بشار اسد روز گذشته به منطقه باباعمرو در حمص یورش برده اند" در ادامه تاکید شده که تصویر بالا نیز مربوط به ناآرامیهای اخیر در این کشور است.

این در حالی است که تصویر مربوط به شهید "احمد فرحان" جوان بحرینی در منطقه ستره بحرین است که اخیرا به دست نظامیان سعودی که وارد بحرین شده اند به شهادت رسیده است.

به نظر می رسد انتشار این تصویر در کنار خبر مربوط به تحولات سوریه در روزهای آتی جنجال رسانه ای بیشتری ایجاد کند.

کد مطلب 1552502

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