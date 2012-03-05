صنعت ساری به حکم کمیته انضباطی فدراسیون اعتراض کرد

علی رضا اقبالی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: امیدواریم کمیته انضباطی فدراسیون با بررسی دقیق تر این مورد، رای بیطرفانه و مناسب تری را صادر کند.

وی افزود: آماده نبودن مدارک تیم صنعت در ابتدای شروع لیگ موجب شد نتوانیم زمینه برگزاری بازی در هفته اول را فراهم کنیم اما با توجه به تلاش های صورت گرفته مسئولان ، موفق به رفع کامل مشکلات و برگزاری بازی در هفته دوم شدیم.

اقبالی بیان داشت: کمیته انضباطی فدراسیون پس از اطلاع از مشکلات تیم صنعت، حکم به برگزاری مجدد این دیدار داده بود اما پس از حاضر نشدن تیم سایپا شمال در زمان مقرر شده فدراسیون، شاهد صدور حکم جدید مبنی بر بازنده شدن تیم صنعت هستیم.

مدیر رسانه های باشگاه صنعت ساری افزود: به طور یقین مدارک ارائه شده تیم صنعت مورد قبول مسئولان کمیته انضباطی بود که آنها را راضی به برگزاری مجدد این بازی کرد اما مشخص نیست چرا نظر اعضای این کمیته تغییر کرد و تیم صنعت را بازنده این دیدار اعلام کردند.

اقبالی ادامه داد: در روز برگزاری مجدد این مسابقه، تماشاگران زیادی مسافت 15 کیلومتری ساری تا ورزشگاه شهدا را پیمودند اما به دلیل حاضر نشدن تیم سایپا شمال، دست خالی به خانه ها بازگشتند.

دیدار تیمهای فوتبال صنعت ساری و سایپا شمال قائم شهر، در هفته اول دسته اول فوتبال کشور به دلیل مشکلات تیم صنعت برگزار نشد.

تیم صنعت در پایان هفته بیست و یکم دسته اول فوتبال کشور با 18 امتیاز در رده دوازدهم گروه اول این رقابت ها قرار دارد.