5 نمایشگاه بهاره در کرج تا 20 اسفندماه دایر است

بلال خلیلی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: نمایشگاه بهاره شهرستان کرج از دهم اسفند ماه آغاز شده است و تا 20 اسفندماه نیز ادامه دارد.



وی گفت: نمایشگاه بهاره و عرضه مستقیم کالا در 5 نقطعه کرج دایر شده است که این نمایشگاه ها تا بیستم ادامه دازد.



معاون توسعه بازرگانی داخلی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان البرز با اشاره به اینکه به طور کلی 8 نمایشگاه عرضه مستقیم کالا در استان البرز دایر شده است، اضافه کرد: هم اکنون دو نمایشگاه بهاره در ساوجبلاغ و یک نمایشگاه نیز در نظرآباد دایر شده است.



خلیلی افزود: زمان دایر بودن نمایشگاه های نظرآباد و ساوجبلاغ از 13 تا 25 اسفندماه است که شهروندان می توانند در این زمان تعیین شده اقدام به خرید مایحتاج و اقلام ضروری خود کنند.



وی اظهار داشت: اجناس کلیه این نمایشگاه 5 تا 20 درصد تخفیف عرضه خواهد شد که فروش فوق العاده نیز در سطح شهر دایر است.



معاون توسعه بازرگانی داخلی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان البرز گفت: شیخ آباد، میدان امام، فردیس، مهر شهر و باغستان مکان هایی است که نمایشگاه های بهاره در آن دایر شده است.

