هفته فرهنگی ایران در ترکمنستان گشایش یافت

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا دهشیری معاون پژوهشی و آموزشی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی 14 اسفند ماه به همراه وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی جهت شرکت در مراسم افتتاحیه این هفته فرهنگی عازم عشق آباد شدند.

حسینی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی طی سخنانی در مراسم افتتاحیه، ضمن حمایت از توسعه همکاری‌ها و مناسبات بین دو کشور به ویژه در زمینه فرهنگی، از دولت و ملت ترکمنستان به خاطر فراهم کردن شرایط خوب برای برگزاری هفته فرهنگی ایران در ترکمنستان صمیمانه قدردانی کرد.

سیدمحمد حسینی گفت: هم اکنون در دنیایی که همه سخن از جنگ، تحریم، فشار و سایر زشتیها می‌‌زنند، ایران و ترکمنستان با برگزاری چنین برنامه‌ها و همایش‌های مشترکی از هنر، ادب، فرهنگ و ارزش‌های فرهنگی مشترک صحبت می‌کنند.

وی افزود: ملت ایران و ترکمنستان از اشترکات تاریخی فراوانی برخوردار هستند که پیوندهای عمیق تاریخی و سنتی بین دو ملت زمینه لازم برای گسترش روابط و همکاریها را بیش از پیش، فراهم می‌کند ضمن آنکه دو ملت از این طریق می‌توانند پیشنه غنی تاریخی و فرهنگی خود را احیا کرده و آن را برای نسل‌های آینده حفظ کنند.

سفیر ایران در عشق‌آباد نیز در سخنان خود با تاکید بر اهمیت برگزاری برنامه‌های فرهنگی و هنری بین دو ملت در نزدیکی آنها، گفت: سطح روابط ایران و ترکمنستان در حال حاضر بسیار خوب است و روابط صمیمانه بین دو رئیس جمهور نیز به این فرایند کمک می‌کند تا سطح مناسبات فیمابین بیش از پیش گسترش یابد.

سیدمحمدموسی هاشمی گلپایگانی در بخش دیگر سخنان خود با اشاره به پیشرفت‌های علمی، فرهنگی، صنعتی و نانو تکنولوژی ملت ایران تاکید کرد: در حال حاضر انحصار علمی و پژوهشی که قبلاً در دست چند کشور بود، شکسته شده است. در این هفته فرهنگی تعداد زیادی از هنرمندان از جمله رشته‏ موسیقی به ترکمنستان آمده و به اجرای برنامه‏های مختلف فرهنگی و هنری خواهند پرداخت.

سیدرضا میرمحمدی، رایزن فرهنگی ایران در عشق‏آباد در خصوص مراسم جنبی این هفته فرهنگی گفت: بیستمین سالروز برقراری روابط سیاسی بین جمهوری اسلامی ایران و ترکمنستان در قالب برنامه‏های مختلف فرهنگی و هنری همراه با قرائت پیام کتبی وزرای امور خارجه ایران و ترکمنستان به این مناسبت، گرامی داشته می‏شود.

وی افزود: ابراهیم حسن بیگی، سیدضیاءالدین شفیعی، عرفان نظر آهاری، مهدی کاموس، رضا رفیع، قربان ولعی و سمیرا اصلان پور از جمله نویسندگان و شاعرانی هستند که قرار است در قالب هیئت مذکور به ترکمنستان سفر کنند.

در این هفته فرهنگی 30 نفر از هنرمندان ایرانی در رشته‏های موسیقی مقامی و سنتی، معرق‌کاری، منبت‌کاری، مشبک‌کاری، فرش، گلیم، مردم‌شناسی، لباس‌های سنتی، ابریشم‌بافی، پیکرتراشی و تابلوهای فیروزه حضور خواهند داشت.

ایران و ترکمنستان در پی کسب استقلال ترکمنستان در 18 فوریه 1992 میلادی روابط سیاسی دیپلماتیک خود را رسما آغاز کردند.