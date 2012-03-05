هفته فرهنگی ایران در ترکمنستان گشایش یافت

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا دهشیری معاون پژوهشی و آموزشی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی 14 اسفند ماه به همراه وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی جهت شرکت در مراسم افتتاحیه این هفته فرهنگی عازم عشق آباد شدند.
حسینی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی طی سخنانی در مراسم افتتاحیه، ضمن حمایت از توسعه همکاریها و مناسبات بین دو کشور به ویژه در زمینه فرهنگی، از دولت و ملت ترکمنستان به خاطر فراهم کردن شرایط خوب برای برگزاری هفته فرهنگی ایران در ترکمنستان صمیمانه قدردانی کرد.
سیدمحمد حسینی گفت: هم اکنون در دنیایی که همه سخن از جنگ، تحریم، فشار و سایر زشتیها میزنند، ایران و ترکمنستان با برگزاری چنین برنامهها و همایشهای مشترکی از هنر، ادب، فرهنگ و ارزشهای فرهنگی مشترک صحبت میکنند.
وی افزود: ملت ایران و ترکمنستان از اشترکات تاریخی فراوانی برخوردار هستند که پیوندهای عمیق تاریخی و سنتی بین دو ملت زمینه لازم برای گسترش روابط و همکاریها را بیش از پیش، فراهم میکند ضمن آنکه دو ملت از این طریق میتوانند پیشنه غنی تاریخی و فرهنگی خود را احیا کرده و آن را برای نسلهای آینده حفظ کنند.
سفیر ایران در عشقآباد نیز در سخنان خود با تاکید بر اهمیت برگزاری برنامههای فرهنگی و هنری بین دو ملت در نزدیکی آنها، گفت: سطح روابط ایران و ترکمنستان در حال حاضر بسیار خوب است و روابط صمیمانه بین دو رئیس جمهور نیز به این فرایند کمک میکند تا سطح مناسبات فیمابین بیش از پیش گسترش یابد.
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