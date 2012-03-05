اولویتهای اصلی پوتین در شش سال آتی / گسترش روابط چین و روسیه

به گزارش خبرگزاری مهر، شینهوا در گزارشی با اشاره به پیروزی ولادیمیر پوتین در انتخابات ریاست جمهوری روسیه نوشت : پیش بینی می شود که پس از پیروزی پوتین روابط میان چین و روسیه در شش سال آتی گسترش یابد.

شینهوا در ادامه نوشت : از زمان به قدرت رسیدن پوتین در سال 2000 شاهد همکاریهای نزدیک و گسترش روابط دوجانبه روسیه و چین بودیم و پیش بینی می شود که همکاریها میان دو کشور در زمینه تجاری، انرژی و فناوری گسترش یابد.

این رسانه چینی در ادامه این گزارش می نویسد: به عنوان مثال روابط تجاری میان دو کشور نه تنها به امنیت در بخش انرژی چین کمک کرده است بلکه سبب شده تا روسیه به صادرکننده قابل اعتماد در منطقه آسیا اقیانوسیه تبدیل شود.

همچنین چین و روسیه دو قدرت اقتصادی نوظهور با تاکید بر حل دیپلماتیک مشکلات در سوریه در تلاش برای ایجاد اصلاحات سیاسی و اقتصادی در این کشور هستند.

از سوی دیگر چین و روسیه در آسیای مرکزی از اعضای دائم سازمان همکاریهای شانگهای بوده و به عنوان سکوی اصلی کشورهای منطقه برای ارتقای امنیت، ثبات و تجارت هستند.

این رسانه چینی در ادامه بهبود اوضاع اقتصادی، اصلاحات سیاسی، اجتماعی، تقویت قوای نظامی را از جمله اولویت های اصلی پوتین در شش سال آتی برشمرد و نوشت : پوتین مخالف دخالت غربیها در روسیه است.

چین و روسیه دو کشور دائم شورای امنیت دیدگاههای مشترکی را در مسائل مربوط به اتحادیه عرب، تغییرات آب و هوایی و اقتصاد جهانی دارند.

همچنین پس از پیروزی پوتین با کسب 64.59 درصد آرا در انتخابات ریاست جمهوری روسیه رئیس جمهوری چین به وی تبریک گفت.

همچنین شورای هیئت ناظرین انتخاباتی مجمع پارلمانی شورای اروپا برای نظارت برچگونگی برگزاری این انتخابات به روسیه سفر کرده و نتایج این بازرسی را در یک کنفرانس خبری در5 مارس اعلام می کند.

روسیه در ماههای اخیر و به ویژه پس از انتخابات پارلمانی در این کشور شاهد ناآرامیهایی بوده و مخالفان در این کشور با حمل روبان‌های سفید اعتراضات خود را به نتایج انتخابات که در آن حزب "روسیه واحد" به رهبری پوتین به پیروزی رسید، اعلام کردند.

مقام های این کشور غربی ها از جمله آمریکا را به دخالت در این ناآرامی ها متهم کردند.