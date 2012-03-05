مطالعات استفاده از آب شیرین کن در گلوگاه آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد تقی حسین زاده بعد از ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران، کمبود منابع آب شیرین و افزایش جمعیت را از جمله عوامل موثر در مشکل کمبود آب شرب در ایام تعطیل و تابستان در این شهرستان دانست.

وی افزود: پروژه تامین آب بهداشتی از طریق آب شیرین کن با هدف تامین و توسعه کیفیت آب شرب گلوگاه در دست مطالعه است.

حسین زاده با بیان اینکه شهرستان گلوگاه با وجود عدم دسترسی به سفره های آب زیرزمینی با مشکل کمبود آب مواجه شده است گفت: این طرح طبق برنامه ریزی صورت گرفته در دو فاز و با پیش بینی ظرفیت تأمین 100 لیتر در ثانیه در حدود 35 هزار نفر را تحت پوشش قرار می دهد.

مدیر عامل آب و فاضلاب مازندران با تاکید بر پرهیز از اسراف و استفاده غیرضروری از آب افزود: به برکت انقلاب اسلامی آب سالم و بهداشتی در منازل همه مردم وجود دارد که شکر این نعمت، استفاده صحیح از آن است.

حسین زاده با اشاره به اینکه آبفای شهری گلوگاه تمام تلاش خود را به کار بسته تا طرحها و برنامه ‌های خود را برای توزیع یکنواخت آب در سطح شهر به انجام رساند افزود: امیدواریم با بهره‌برداری از این پروژه مشکل کمبود آب در شهر گلوگاه برطرف شود.

وی از اختصاص 550 میلیون ریال اعتبار برای انجام مطالعات مرحله اول طرح آب شیرین کن این شهرستان خبر داد و اضافه کرد: با تخصیص اعتبارات لازم و به موقع امیدواریم این طرح زودتر به بهره برداری برسد.

مدیر آب و فاضلاب گلوگاه نیز در این نشست از بهره برداری یک حلقه چاه در آینده ای نزدیک در گلوگاه خبر داد و افزود: هدف از اجرای این طرح، ارتقا کیفیت آب شرب مردم این شهر است.

ربیع نژاد با بیان اینکه این طرح با اعتباری بالغ بر سه میلیارد ریال در حال اجرا است، گفت: هم اکنون چهار حلقه چاه با آبدهی 85 لیتر در ثانیه، آب شرب مردم گلوگاه را تامین می کند.

وی، فرسودگی شبکه های آبرسانی و پایین بودن سطح آبهای زیرزمینی در گلوگاه را از جمله مشکلات کمبود آب مردم این منطقه عنوان کرد و افزود: با تقویت منابع تامین آب، اصلاح شبکه و حفر چاه جدید این مشکل در آینده نزدیک کاهش خواهد یافت.

مدیر آب و فاضلاب گلوگاه گفت: این چاه در جاده قدیم گلوگاه به گرگان با عمق 120 متر در حال احداث است.