آرای قطعی نامزدهای راه یافته به دور دوم انتخابات در تهران اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر ، شمارش آرای انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی در حوزه انتخابیه تهران، ری ، شمیرانات و اسلامشهر به پایان رسید و از 30 نامزد این حوزه انتخابیه فقط 5 نفر در دور اول انتخابات حائز یک چهارم آراء شدند و جواز ورود به مجلس را کسب کردند.

بنابراین گزارش غلامعلی حداد عادل با 1.119.474 رأی، سید علیرضا مرندی با 709.391 رأی، سید محمد حسن ابوترابی فرد با 693.384 رأی، مرتضی آقاتهرانی با 690.848 رای و سید مسعود میرکاظمی با 582.228 رای حائز اکثریت آراء شدند و توانستند در دور اول انتخابات وارد مجلس نهم شوند. همچنین 50 نامزد انتخابات به دور دوم انتخابات راه یافتند.

اسامی نامزدهای راه یافته به دور دوم انتخابات و تعداد آراء آنان به شرح ذیل است:

1 - بیژن نوباوه وطن 481،991

2- احمد توکلی 481،012

3- اسماعیل کوثری 477،405

4- علی مطهری 446،158

5- روح‌اله حسینیان 432،615

6- علی‌اصغر زارعی 413،708

7- علیرضا زاکانی 399،199

8- حسین مظفر 399،014

9- زهره طبیب‌زاده نوری 395،656

10- محمد سلیمانی 389،256

11- غلامرضا مصباحی‌مقدم 389،019

12- سیدمهدی هاشمی 377،366

13- سید‌محمود نبویان 370،037

14- مهدی کوچک‌زاده 367،740

15- مهرداد بذرپاش 351،525

16- حمید رسایی 351،331

17- الیاس نادران 348،383

18- لاله افتخاری 338،196

19- مجتبی رحمان‌دوست 338،088

20- محمدرضا باهنر 332،591

21- حسین فدایی‌آشیانی 330،940

22- پرویز سروری 324،679

23- فاطمه آلیا 318،498

24- فاطمه رهبر 316،808

25- حسین نجابت 306،194

26- زهره الهیان 288،185

27- قاسم روانبخش 286،152

28- محسن کازرونی 272،255

29- زهره سادات لاجوردی 269،360

30- محمدناصر سقای بی‌ریا 266،555

31- الهام امین‌زاده 264،713

32- حسین طلا 258،342

33- اسداله بادامچیان 256،220

34- علیرضا محجوب 255،359

35- حسن غفوری‌فرد 235،654

36- حسن حمیدزاده 233،532

37- سهیلا جلودارزاده 226،892

38- محمدنبی رودکی 220،472

39- محمدنبی حبیبی 215،865

40- بتول نامجو 213،973

41- محمدحسین استاد آقا 208،521

42- فرهاد جوانمردی 200،272

43- محمدجمال خلیلیان اشکذری 180،540

44- علی‌اصغر خانی 179،147

45- محمداسماعیل کفایتی 176،074

46- علیرضا صفارزاده 171،679

47- جواد محمدی 170،288

48- حمیدرضا کاتوزیان 165،998

49- علی خطیبی شریفیه 159،166

50- ابراهیم انصاریان 158،238