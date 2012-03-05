آرای قطعی نامزدهای راه یافته به دور دوم انتخابات در تهران اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر ، شمارش آرای انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی در حوزه انتخابیه تهران، ری ، شمیرانات و اسلامشهر به پایان رسید و از 30 نامزد این حوزه انتخابیه فقط 5 نفر در دور اول انتخابات حائز یک چهارم آراء شدند و جواز ورود به مجلس را کسب کردند.
بنابراین گزارش غلامعلی حداد عادل با 1.119.474 رأی، سید علیرضا مرندی با 709.391 رأی، سید محمد حسن ابوترابی فرد با 693.384 رأی، مرتضی آقاتهرانی با 690.848 رای و سید مسعود میرکاظمی با 582.228 رای حائز اکثریت آراء شدند و توانستند در دور اول انتخابات وارد مجلس نهم شوند. همچنین 50 نامزد انتخابات به دور دوم انتخابات راه یافتند.
اسامی نامزدهای راه یافته به دور دوم انتخابات و تعداد آراء آنان به شرح ذیل است:
1 - بیژن نوباوه وطن 481،991
2- احمد توکلی 481،012
3- اسماعیل کوثری 477،405
4- علی مطهری 446،158
5- روحاله حسینیان 432،615
6- علیاصغر زارعی 413،708
7- علیرضا زاکانی 399،199
8- حسین مظفر 399،014
9- زهره طبیبزاده نوری 395،656
10- محمد سلیمانی 389،256
11- غلامرضا مصباحیمقدم 389،019
12- سیدمهدی هاشمی 377،366
13- سیدمحمود نبویان 370،037
14- مهدی کوچکزاده 367،740
15- مهرداد بذرپاش 351،525
16- حمید رسایی 351،331
17- الیاس نادران 348،383
18- لاله افتخاری 338،196
19- مجتبی رحماندوست 338،088
20- محمدرضا باهنر 332،591
21- حسین فداییآشیانی 330،940
22- پرویز سروری 324،679
23- فاطمه آلیا 318،498
24- فاطمه رهبر 316،808
25- حسین نجابت 306،194
26- زهره الهیان 288،185
27- قاسم روانبخش 286،152
28- محسن کازرونی 272،255
29- زهره سادات لاجوردی 269،360
30- محمدناصر سقای بیریا 266،555
31- الهام امینزاده 264،713
32- حسین طلا 258،342
33- اسداله بادامچیان 256،220
34- علیرضا محجوب 255،359
35- حسن غفوریفرد 235،654
36- حسن حمیدزاده 233،532
37- سهیلا جلودارزاده 226،892
38- محمدنبی رودکی 220،472
39- محمدنبی حبیبی 215،865
40- بتول نامجو 213،973
41- محمدحسین استاد آقا 208،521
42- فرهاد جوانمردی 200،272
43- محمدجمال خلیلیان اشکذری 180،540
44- علیاصغر خانی 179،147
45- محمداسماعیل کفایتی 176،074
46- علیرضا صفارزاده 171،679
47- جواد محمدی 170،288
48- حمیدرضا کاتوزیان 165،998
49- علی خطیبی شریفیه 159،166
50- ابراهیم انصاریان 158،238
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