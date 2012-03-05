  1. استانها
  2. مازندران
۱۵ اسفند ۱۳۹۰، ۱۶:۴۱

انتظاری در گفتگو با مهر:

بانوی مازنی به اردوی تیم ملی کبدی دعوت شد

بانوی مازنی به اردوی تیم ملی کبدی دعوت شد

ساری - خبرگزاری مهر: رئیس هیئت کبدی مازندران از دعوت یک بانوی مازندرانی به اردوی تیم ملی کبدی نوجوانان دختر کشور راه یافت.

خلیل الله انتظاری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با دعوت کادر فنی تیم ملی، یک مازندرانی به اردوی آماده سازی تیم ملی کبدی نوجوانان دختر کشور دعوت شد.

وی افزود: پردیس ایرانمنش بانوی کبدی کار مازندرانی بوده که در این اردوی آماده سازی شرکت خواهد کرد.

انتظاری بیان داشت: تیم ملی کبدی نوجوانان دختر ایران خود را برای حضوری قدرتمندانه در رقابتهای قهرمانی آسیا که به میزبانی هندوستان برگزار می شود آماده می کند.

رئیس هیئت کبدی مازندران افزود: کبدی رشته ای نوپا و جدید بوده و برای فراهم شدن زمینه حضور بیشتر جوانان به این رشته، نیازمند اطلاع رسانی بیشتر و گسترده تر هستیم.

انتظاری ادامه داد: با اجرای برنامه های پیش بینی شده در آینده، امیدوار به گسترش بیشتر این رشته جذاب و جدید در استان هستیم.

وی با ابراز رضایت از علاقمندی دختران مازندرانی به این رشته گفت: باید تلاش کنیم با معرفی صحیح و مناسب کبدی، راه ورود بیشتر دختران علاقه مند به ورزش را به سمت این رشته هموار کنیم.
 

کد مطلب 1552516

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها