بانوی مازنی به اردوی تیم ملی کبدی دعوت شد

خلیل الله انتظاری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با دعوت کادر فنی تیم ملی، یک مازندرانی به اردوی آماده سازی تیم ملی کبدی نوجوانان دختر کشور دعوت شد.



وی افزود: پردیس ایرانمنش بانوی کبدی کار مازندرانی بوده که در این اردوی آماده سازی شرکت خواهد کرد.

انتظاری بیان داشت: تیم ملی کبدی نوجوانان دختر ایران خود را برای حضوری قدرتمندانه در رقابتهای قهرمانی آسیا که به میزبانی هندوستان برگزار می شود آماده می کند.

رئیس هیئت کبدی مازندران افزود: کبدی رشته ای نوپا و جدید بوده و برای فراهم شدن زمینه حضور بیشتر جوانان به این رشته، نیازمند اطلاع رسانی بیشتر و گسترده تر هستیم.

انتظاری ادامه داد: با اجرای برنامه های پیش بینی شده در آینده، امیدوار به گسترش بیشتر این رشته جذاب و جدید در استان هستیم.

وی با ابراز رضایت از علاقمندی دختران مازندرانی به این رشته گفت: باید تلاش کنیم با معرفی صحیح و مناسب کبدی، راه ورود بیشتر دختران علاقه مند به ورزش را به سمت این رشته هموار کنیم.

