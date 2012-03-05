تلفات درگیری های یمن به 106 نفر افزایش یافت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، منابع بیمارستانی یمن اعلام کردند نیروهای دولتی یمن روز گذشته با افراد مسلح وابسته به القاعده در جنوب یمن درگیر شدند که این امر منجر به کشته شدن دست کم 106 نفر شد.

این درگیری صبح روز گذشته پس از آن آغاز شد که دو فرد انتحاری در دو ایست بازرسی نظامی در خارج شهر زنگبار در جنوب یمن خود را منفجر کردند که این امر درگیری شدید نیروهای ارتش یمن با عناصر القاعده را در پی داشت.

در همین راستا خبرگزاری فرانسه نیز گزارش داد که بر اثر این درگیری ها 55 سرباز یمنی به دست عناصر القاعده بازداشت شدند.