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۱۵ اسفند ۱۳۹۰، ۱۷:۱۱

تلفات درگیری های یمن به 106 نفر افزایش یافت

تلفات درگیری های یمن به 106 نفر افزایش یافت

منابع بیمارستانی یمن از افزایش تلفات درگیری نیروهای ارتش یمن با عناصر القاعده به 106 کشته خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، منابع بیمارستانی یمن اعلام کردند نیروهای دولتی یمن روز گذشته با افراد مسلح وابسته به القاعده در جنوب یمن درگیر شدند که این امر منجر به کشته شدن دست کم 106 نفر شد.

این درگیری صبح روز گذشته پس از آن آغاز شد که دو فرد انتحاری در دو ایست بازرسی نظامی در خارج شهر زنگبار در جنوب یمن خود را منفجر کردند که این امر درگیری شدید نیروهای ارتش یمن با عناصر القاعده را در پی داشت.

در همین راستا خبرگزاری فرانسه نیز گزارش داد که بر اثر این درگیری ها 55 سرباز یمنی به دست عناصر القاعده بازداشت شدند.

کد مطلب 1552518

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