112 مسافر گرفتار در کولاک در کرمانشاه نجات یافتند

به گزارش خبرگزاری مهر، شب گذشته با تلاش کارکنان پلیس راه، کلانتریها و پاسگاه ها ، بسیج و اداره راه و ترابری شهرستان سنقر استان کرمانشاه، تعداد 55 دستگاه خودرو و 112 نفر مسافر گرفتار شده در کولاک شدید نجات پیدا کردند.



بنا بر این خبر، با توجه به پیش بینی و برنامه ریزی های انجام شده، مسافران گرفتار تا بازگشایی کامل محورها به مراکز اسکان موقت انتقال داده شدند.



این خبر حاکیست با توجه به بارش برف سنگین در استان کرمانشاه ، صبح امروز مدارس ، مراکز آموزش عالی و ادارات دولتی در بسیاری از شهرستانهای این استان تعطیل بوده و فرمانده پلیس راه استان نیز به شهروندان توصیه کرد ، در صورت امکان تا بهبود شرایط جوی مسافرت های خود را به تعویق بیاندازند .



دوستی با سارق، مرد کرمانشاهی را نقره داغ کرد



ماموران کلانتری 16 کرمانشاه متهمی را دستگیر کردند که پس از بیهوش کردن یکی از دوستان خود با استفاده از قرص خواب آور، وسایل منزلش را بسرقت برده بود.



عصر روز گذشته ، با مراجعه زنی میانسال به کلانتری 16 شهر کرمانشاه و اعلام شکایت از یکی از دوستانش به اتهام سرقت منزل ، بلافاصله ماموران کلانتری بررسیهای خود جهت روشن شدن موضوع را آغاز کردند.



بنا بر این گزارش ، در تحقیقات بعمل آمده از شاکی پرونده مشخص شد ، روز گذشته یکی از دوستانش با هویت معلوم به عنوان مهمان وارد منزل آنان شده و با خوراندن قرص خواب آور وی را بیهوش کرده و تعدادی از وسایل منزل را بسرقت برده است .



این خبر می افزاید ، با راهنمایی شاکی مرد متهم دستگیر شده و در بازجویی های اولیه بعمل آمده به بزه انتسابی اعتراف کرد .



این خبر حاکیست ، متهم پس از تکمیل پرونده تحویل مراجع قضایی شد .



کشف 22 هزار انواع مواد محترقه در کرمانشاه



سرهنگ "مرزبانی" فرمانده انتظامی شهرستان کرمانشاه ، در تشریح عملکرد یگانهای تابعه پلیس کلانشهر کرمانشاه طی 24 ساعت گذشته گفت: از کشف 22 هزار و 303 عدد انواع مواد محترقه ، 6 گرم شیشه ، 76 گرم تریاک ، 793 حبه قرص روانگردان ، 87 عدد قلیان ، 4 تیغه چاقو و قمه خبر داد .



سرهنگ "مرزبانی" در ادامه از دستگیری 8 سارق ، 4 معتاد ، 1 فروشنده مواد مخدر ، 1 فروشنده سی دی های غیر مجاز ، 1 نفر به اتهام فروش مواد محترقه و 12مورد اجرای حکم جلب و دستگیری متهم به عنوان دیگر دستاوردهای انتظامی شهرستان کرمانشاه طی روز گذشته یاد کرد .



فرمانده انتظامی شهرستان کرمانشاه در پایان تاکید کرد : طی 24 ساعت گذشته علاوه بر 64 مورد تذکر به رانندگان ، 12 دستگاه وسیله نقلیه متخلف شامل 5 دستگاه خودرو و 7 دستگاه موتور سیکلت نیز متوقف شده و جهت سیر مراحل قانونی روانه پارکینگ شدند .



بارش برف پروازهای فرودگاه کرمانشاه را لغو کرد



سرهنگ "زیرک" رییس پلیس فرودگاه بین المللی شهید اشرفی اصفهانی کرمانشاه ، از لغو پروازهای این فرودگاه بعلت بارش برف سنگین خبر داد .



سرهنگ "زیرک" افزود : کلیه پروازهای فرودگاه کرمانشاه از ساعت 21 شب گذشته لغو گردیده است .



رییس پلیس فرودگاه کرمانشاه در پایان تاکید کرد : کلیه امکانات و نیروها جهت بازگشایی فرودگاه بین المللی کرمانشاه بکارگیری شده است و در کمترین زمان ممکن پرواز و خدمت رسانی به شهروندان در این فرودگاه از سر گرفته خواهد شد .