واحد خواهران نهاد نمایندگی رهبری در دانشگاه سیستان و بلوچستان راه اندازی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه سیستان و بلوچستان اظهار داشت: این نهاد به منظور ارتقا و سازماندهی فعالیت دانشجویان دختر دانشگاه و کانون های تحت نظارت این نهاد راه اندازی و تجهیز شده است.

حجت الاسلام عبدالرضا پورذهبی گفت: واحد خواهران نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه سیستان و بلوچستان در دانشکده ادبیات و علوم انسانی زاهدان مستقر شده است.

وی اظهار امیدواری کرد، با افتتاح این مرکز دانشجویان بیشتری بتوانند از خدمات گوناگون دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری بهره مند شوند.

درخشش بانوی کبدی ‌کار سیستان‌ و بلوچستان در تیم ملی

تیم ملی کبدی بانوان ایران با درخشش بانوی کبدی ‌کار سیستان‌ و بلوچستان به جمع چهار تیم برتر رقابت‌ های جهانی هند راه یافت.

تیم ملی کبدی بانوان کشور در مرحله یک چهارم نهایی رقابت‌ های جهانی هند به مصاف کره‌ جنوبی رفت و با نتیجه 42 بر 16 حریف خود را شکست داد.

فریده ظریف دوست بانوی کبدی کار سیستان و بلوچستان عضو ثابت تیم ملی در این مسابقات است.

کسب رتبه چهارم کشوری توسط مداح زاهدانی

جواد جامعی عضو کانون مداحان استان در ششمین همایش نواها و اشعار آئینی کشور که نیمه نخست اسفندماه جاری با همکاری هیئت رزمندگان اسلام و بسیج مداحان کشور در تهران برگزار شد، شرکت کرد.

جامعی با حضور در این همایش پس از دو روز رقابت با مداحان سراسر کشور موفق به کسب رتبه چهارم شد.

استقرار 36 پست ثابت و سیار در ایام نوروز در محورهای سیستان‌ و بلوچستان

مدیرعامل جمعیت هلال احمر سیستان و بلوچستان اظهار داشت: جمعیت هلال احمر طبق روال هرسال از تاریخ 24 اسفندماه نسبت به استقرار اکیپ ‌های امدادی (حوزه امداد و نجات) و راهنمایی مسافران نوروزی (حوزه جوانان) در مبادی ورودی شهرها اقدام می‌ کند.

رسول راشکی گفت: در سطح استان 36 پست موقت و ثابت در قالب طرح امداد و نجات نوروزی و 65 خودروی امدادی در پست ها مستقر می‌ شوند که روزانه 160 نیرو در این پست به عنوان نجاتگر، راننده، ارزیاب و تدارکات تا 14 فروردین فعالیت می ‌کنند.

وی افزود: در حوزه جوانان نیز تعداد 25 پست در قالب ستادهای راهنمایی مسافران نوروزی با تعداد 250 نیروی جوان با شعار،راهنمایان جوان ـ ایمنی و آرامش، در سطح استان و در مدخل ورودی تمامی شهرستان ها مستقر می ‌شوند.

وی بیان داشت: همچنین برای رفاه حال مسافران نوروزی تعداد 20 خیمه در مدخل ورودی شهر زاهدان نیز مستقر می‌شوند.

سامانه پرداخت الکترونیکی 1818 آبفای سیستان و بلوچستان بعنوان طرح برتر کشوری

معاون خدمات مشترکین و درآمد شرکت آب و فاضلاب سیستان و بلوچستان گفت: سامانه الکترونیکی پرداخت قبوض آبفای استان در دومین جشنواره فناوری اطلاعات صنعت آب و فاضلاب کشور به عنوان طرح برتر در زمینه دولت الکترونیک در میان سایر شرکت های آبفا شناخته شد.

شهرام مهرپرور افزود: در حال حاضر بیش از 72 درصد مشترکان در شهر زاهدان از طریق روش های غیر حضوری نسبت به پرداخت قبوض اقدام می کنند که میانگین این رقم در سایر نقاط کشور 60 تا 65 درصد است.

وی اظهار داشت: استان سیستان و بلوچستان علی رغم امکانات کمتر نسبت به سایر استان، در ارایه خدمات الکترونیکی و سامانه پرداخت قبوض به صورت غیر حضوری شامل 1818، smsسرور و سایر روش های غیر حضوری در سطح کشور هم چنان پیشتاز است.

وی گفت: استفاده از سامانه 1818 برای نخستین بار در سیستان و بلوچستان برای خدمات آب و فاضلاب راه اندازی شد و علی رغم اطلاع رسانی به سایر استان های کشور، در هیچ یک از نقاط از این ظرفیت استفاده نشده است.

وی افزود: با استفاده از این سامانه به عنوان راحتترین روش پرداخت غیر حضوری، مشترکین شرکت آب و فاضلاب سیستان و بلوچستان در سراسر استان بدون نیاز به امکانات خاص، از طریق تلفن ثابت و فقط با وارد کردن شماره اشتراک مندرج در آخرین قبض صادره، علاوه بر اطلاع از مبلغ آب بها می توانند بدون نیاز به شناسه قبض و پرداخت نسبت به پرداخت بدهی از طریق شبکه شتاب اقدام نمایند و حتی در صورت وجود دستگاه فاکس، امکان دریافت قبض المثنی نیز فراهم شده است.

وی گفت: با این روش بستر سازی لازم در جهت حذف چاپ قبوض انجام شده است.

شناسایی 170 انشعاب غیر مجاز در دلگان

مدیر امور آبفای دلگان بیان داشت: تعداد 170 انشعاب غیر مجاز آب در این شهرستان طی 10 ماهه گذشته شناسایی شده است.

علی اکبر آقایی گفت: از این تعداد انشعاب تاکنون نسبت به تبدیل وضعیت 110 فقره به مشترک مجاز اقدام شده است.

وی افزود: همچنین نسبت به تشکیل پرونده به منظور تبدیل وضعیت و جمع آوری تعداد 60 فقره انشعاب غیر مجاز در این شهرستان اقدام شده است.

وی با بیان اینکه شناسایی و جمع آوری انشعابات غیر مجاز آب در این شهرستان موجب افزایش فشار در شبکه توزیع شهری شده است، بیان داشت: افت فشار در شبکه و یا کمبود آب، یکی از گلایه های شهروندان است که متاسفانه به دلیل استفاده غیر قانونی و نامشروع برخی افراد ایجاد می شود، به همین دلیل شناسایی و جمع آوری این نوع انشعابات نقش موثری در جلب رضایت شهروندان دارد.

برگزاری مسابقات دانشجویی سازه های ماکارونی در دانشگاه سیستان و بلوچستان

در پی برگزاری چهار دوره مسابقات دانشجویی سازه های ماکارونی در دانشگاه سیستان و بلوچستان، پنجمین دوره این مسابقات نیز با حضور بیش از 70 تیم از دانشگاه های دولتی و آزاد سراسر کشور در تالار فردوسی این دانشگاه برگزار شد.

مسابقات سازه های ماکارونی در چهار سطح سازه های زیبا، سازه های سنگین، سازه های سبک و سازه های ضریبی انجام شد که تیم های موسسه آموزش عالی خاوران مشهد، دانشگاه سیستان و بلوچستان و دانشگاه آزاد زاهدان به ترتیب مقام های اول تا سوم را در بخش سازه های سنگین به خود اختصاص دادند.

در بخش سازه های ضریبی نیز موسسه آموزش عالی خاوران مشهد، دانشگاه سیستان و بلوچستان و دانشگاه آزاد زاهدان به ترتیب مقام های اول تا سوم را از آن خود کردند.

همچنین تیم های خاوران مشهد و دانشگاه سیستان و بلوچستان به ترتیب در بخش سازه های سبک و سازه های زیبا مقام اول را از آن خود کردند.

تیم دانشگاه سیستان و بلوچستان با تحمل وزن 150 کیلوگرم رکورد این دوره از مسابقات را به خود اختصاص داد.

اتوبوس های حامل تریاک به مقصد نرسیدند

ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر سیستان و بلوچستان مستقر در ایست و بازرسی نصرت آباد زاهدان در راستای ارتقای امنیت اجتماعی و مبارزه با سوداگران مرگ و در هنگام کنترل خودروهای عبوری به دو دستگاه اتوبوس که از زاهدان عازم اصفهان بودند مشکوک و خودروها را متوقف کردند.

ماموران در بازرسی از اتوبوس ها موفق شدند مقدار 88 کیلو900 گرم تریاک را که به طرز ماهرانه ای داخل خودروها جاسازی شده بود، کشف و ضبط کنند.

در این رابطه شش نفر از قاچاقچیان دستگیر و تحویل مراجع قانونی شدند.