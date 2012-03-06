کفتار در دام قانون گرفتار شد/ هر 20 روز یک تجاوز به دختران خردسال

به گزارش خبرنگار مهر، این متهم اقرار کرد که از سادگی کودکان سوء استفاده و سپس آنها را تهدید می کرده است تا غرض پلید خود را جامه عمل بپوشاند و بدین ترتیب هر 20 روز مرتکب یک تجاوز شده است.

متهم این پرونده که به " کفتار شهر" شناخته می شود تا کنون به ۵۰ مورد آزار و اذیت دختران خردسال اعتراف کرده است و قربانیان نیز وی را در دادگاه و پلیس آگاهی مورد شناسایی قرار داده اند.

این پیرمرد در شرایطی که دختران زیر ده سال از شدت رعب و وحشت به خود می لرزیدند هدف شوم خود را عمل می کرده است.

وی در پی شکایت یک خانواده از این اقدام شنیع و سپس فراخوان پلیس و مراجعه خانواده های دیگر افشاء و هم اکنون در اختیار قانون است تا مجازات لازم برایش در نظر گرفته شود.

این مجرم در مراحل اولیه تحقیقات به ارتکاب ۱۱ فقره آزار و اذیت دختران خردسال اعتراف کرده و گفته است: در صورتی که دخترها می ترسیدند و گریه می کردند آنان را تهدید می کردم.

در حال حاضر متهم ۶۰ ساله را در اختیار کارآگاهان پلیس آگاهی غرب مشهد قرار داد تا بازجویی ها از وی با شیوه فنی و پلیسی ادامه یابد و بدین ترتیب اتهام ۴ فقره آدم ربایی با وسیله نقلیه، ایراد صدمه عمدی، کودک آزاری جسمی و جنسی و همچنین ارتکاب عمل منافی عفت به "کفتار شهر" تفهیم شد و بازجویی از وی ادامه دارد.

با توجه به گستردگی جرایم کفتارشهر، این احتمال وجود دارد که هنوز خانواده هایی به دلیل حفظ آبرو و یا موارد دیگر نتوانسته باشند متهم را شناسایی و از وی شکایت کنند بنابراین شهروندان می توانند با مراجعه به پلیس آگاهی غرب واقع در کلانتری قاسم آباد و یا شعبه ۸۰۹ بازپرسی متهم این پرونده را شناسایی کنند.