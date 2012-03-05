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۱۵ اسفند ۱۳۹۰، ۱۶:۴۱

محمدزاده اعلام کرد:

90 درصد ماهیان دریای خزر رود کوچ هستند

90 درصد ماهیان دریای خزر رود کوچ هستند

بابلسر - خبرگزاری مهر: رئیس اداره امور صیادان شیلات مازندران گفت: 90 درصد ماهیان دریای خزر، رود کوچ هستند.

به گزارش خبرنگار مهر، الله قلی محمد زاده ظهر دوشنبه در جلسه مشترک دهیاریهای شهرستانهای ساحلی و شیلات مازندران افزود: با توجه به اینکه بیش از 90 درصد ماهیان دریای خزر از نوع رودکوچ هستند، رودخانه ها از ثروتهای طبیعی و ملی کشور و به عنوان یکی از زیستگاههای طبیعی استان محسوب که از نظر اقتصادی از جایگاه ویژه ای برخوردار هستند.

وی اظهار داشت: شیلات مازندران در کنار فعالیتهای تکثیر نیمه مصنوعی بچه ماهی، سالانه 100 میلیون قطعه را در رودخانه های استان رهاسازی می کند.

محمد زاده افزود: دستگاههای مختلف باید توجه بیشتری به حفظ حریم رودخانه ها و دریا در فصل تخم ریزی داشته و از صدور هرگونه مجوز در برداشت منابع داخل رودخانه ها خودداری کنند. 

رئیس اداره امور صیادان شیلات مازندران ادامه داد: شیلات استان، به منظور فرهنگ سازی در جامعه با اتخاذ شیوه های مختلف از قبیل چاب بروشور، پخش تیزر ، تهیه و نصب بنر ها در معابر عمومی درصدد است تا اثرات زیانبار صید غیرمجاز بر ذخایر آبزیان دریا را مورد توجه قرار دهد.

وی بیان داشت: دهیاریها و شورای های شهرهای ساحلی،  زمینه ساز تکثیر طبیعی ماهیان مولد باشند.
 
مازندران یکی از قطب های تولید انواع ماهیان کشور است.
کد مطلب 1552525

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