دو تن مواد مخدر در آذربایجان غربی امحا شد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ ابراهیم کریم خانی ظهر دوشنبه در این مراسم افزود: دومین بار در سال جاری است که مواد مخدر در این استان امحا می شود و در مرحله اول نیز مقدار 302 کیلوگرم انواع مواد مخدر امحا شده بود.

وی در ادامه از کشف 9 تن مواد مخدر طی سالجاری خبر داد و اظهارداشت: از اول سال جاری تاکنون مقدار 9 تن و 636 کیلو و 414 گرم انواع مواد مخدر کشف شده است که این میزان نسبت به سال قبل 15 درصد افزایش دارد.

کریم خانی اضافه کرد: در این رابطه تعداد پنج هزار و 578 نفر نیز در سطح استان دستگیر شده که از این تعداد 514 نفر قاچاقچی و بقیه نگهدارنده، مصرف کننده و توزیع کننده بوده است.

جانشین فرماندهی انتظامی آذربایجان غربی در ادامه از دستگیری 1674 نفر معتاد خبر داد و افزود: نزدیک به 60 درصد زندانیان آذربایجان غربی با مواد مخدر مرتبط هستند از این رو بزرگ بودن آمار مذکور حساسیت مسئله و گسترده بودن دامنه این معضل را نشان می ‌دهد.

وی به قانون جدید مبارزه با مواد مخدر اشاره کرد و افزود: طبق ماده 15 قانون مبارزه با مواد مخدر معتادان باید نسبت به معرفی خود در مراکز درمانی مبادرت کنند در این ارتباط کارت شناسایی درمانی دریافت کنند ولی طبق ماده 16 قانون چنانچه افراد معتاد نسبت به درمان مبادرت نکنند طبق قانون دستگیر شده و باید دوران درمان اجباری را سپری کنند.

جانشین فرماندهی انتظامی آذربایجان غربی اظهار داشت: در استان برای مقابله با مواد مخدر علاوه بر چهار طرح کشوری، هشت طرح مبارزه با مواد مخدر محلی اجرا شده است چرا که در آذربایجان غربی در محورهای مختلف اعم از تولید، توزیع، کشت مشکل اساسی وجود دارد.

بهره ‌برداری از اردوگاه بازپروری اجباری معتادان ارومیه



رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر آذربایجان غربی اردوگاه بازپروری اجباری معتادان ارومیه به زودی مورد بهره‌برداری قرار خواهد گرفت گفت: ظرفیت این اردوگاه برای نگهداری و ارائه خدمات درمانی بین 100 تا 150 نفر است به طوری که برای توسعه آن و افزایش دامنه فعالیت این اردوگاه برنامه نیز وجود دارد.

کریم اکبری احداث این اردوگاه را گامی مثبت جهت درمان معتادان دانست و گفت: قبل از این که واحد مذکور احداث شود مشکلات جدی در حوزه درمان و بازپروری معتادان وجود داشت لذا با استفاده از این اردوگاه پیش‌بینی می‌شود از بار مسائل و چالش‌های موجود در این ارتباط کاسته شود و قدم‌های بلندی برای بازگردادن این معتادان به جامعه برداشته شود.