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۱۵ اسفند ۱۳۹۰، ۱۶:۱۰

مردانی تشریح کرد:

شرایط جذب فارغ التحصیلان دانشگاه های مالزی بعنوان هیات علمی در ایران

شرایط جذب فارغ التحصیلان دانشگاه های مالزی بعنوان هیات علمی در ایران

کوالالامپور- دفتر منطقه ای خبرگزاری مهر در جنوب شرق آسیا: شرایط جذب دانشجویان فارغ التحصیل ایرانی شاغل به تحصیل در مالزی بعنوان هیات علمی دانشگاههای ایران با حضور رییس مرکز جذب وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری و دانشجویان شاغل به تحصیل در مالزی بررسی شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، "محمد رضا مردانی" در جلسه ای با حضور جمعی از دانشجویان در محل رایزنی علمی سفارت جمهوری اسلامی ایران فرایند و شرایط جذب دانشجویان فارغ التحصیل از دانشگاههای مالزی در هیات علمی دانشگاههای داخل کشور را تشریح کرد.

به گفته وی، با توجه به آمار فارغ التحصیلان آماده به فعالیت در هیات علمی دانشگاههای ایران و ظرفیت پذیرش اعلام شده در سایت وزارت علوم، تعادل در این زمینه وجود دارد و دانشجویان پس از فراغت از تحصیل به راحتی می توانند در هیات علمی دانشگاهها جذب شوند.

مردانی در ادامه مجموع دانشگاههای نیازمند به جذب هایت علمی در ایران را 132 دانشگاه اعلام کرد و افزود: این تعداد شامل دانشگاههای دولتی، غیرانتفاعی و وابسته به دستگاههای اجرایی می شوند.

در پایان این نشست دانشجویان سوالات خود را در خصوص نحوه جذب در هیات علمی دانشگاهها مطرح کردند.

کد مطلب 1552529

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