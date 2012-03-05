آمانو ادعاهای بی اساس خود را تکرار کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتد پرس، "یوکیو آمانو" امروز دوشنبه در وین مدعی شد: آژانس بین المللی انرژی اتمی مطمئن نیست که آیا برنامه هسته ای ایران برای اهداف نظامی است یا خیر.

آمانو همچنین گفت: آژانس قادر به دادن تضمین درباره نبود مواد هسته ای و فعالیت های اعلام نشده ایران نیست، بنابراین نمی توان نتیجه گرفت که برنامه هسته ای ایران برای اهداف صلح آمیز است.

با وجود فرافکنی غرب درباره برنامه هسته ای ایران، یوکیو آمانو اخیرا در مراسمی به مناسبت سی و سومین سالگرد پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی ایران در سال 1357 در سفارت ایران در وین پایتخت اتریش از ایران به عنوان کشوری "صلح طلب" قدردانی کرد.