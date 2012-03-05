تصمیم ترکیه برای سرنگونی امیر قطر

به گزارش خبرگزاری مهر، پایگاه النخیل در مطلبی با عنوان "مخالفان قطری در ترکیه به دنبال سرنگونی شیخ حمد" آورده است : منابع آگاه در آنکارا از حضور افرادی از خاندان آل ثانی در ترکیه که مخالف حمد بن خلیفه آل ثانی هستند، خبر دادند.

منابع مذکور بیان کردند: ترکیه با توافق آمریکایی ها به دنبال سرنگونی امیر قطر به نفع برخی خاندان حاکم است که از 1972 از صحنه کنار زده شده اند.

این منابع اعلام کردند: پس از شکست تلاشهای تجزیه طلبانه ضد سوریه، فرد وابسته به ترکیه و رقیب شیخ حمد به ترکیه پناهنده شده است و نمی تواند به قطر بازگردد.