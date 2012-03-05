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۱۵ اسفند ۱۳۹۰، ۱۸:۲۵

النخیل مطرح کرد؛

تصمیم ترکیه برای سرنگونی امیر قطر

تصمیم ترکیه برای سرنگونی امیر قطر

یک پایگاه عرب زبان به نقل از منابع آگاه در ترکیه از تلاشهای این کشور برای به قدرت رساندن مخالفان امیر قطر خبر داده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، پایگاه النخیل در مطلبی با عنوان "مخالفان قطری در ترکیه به دنبال سرنگونی شیخ حمد" آورده است : منابع آگاه در آنکارا از حضور افرادی از خاندان آل ثانی در ترکیه که مخالف حمد بن خلیفه آل ثانی هستند، خبر دادند.

منابع مذکور بیان کردند: ترکیه با توافق آمریکایی ها به دنبال سرنگونی امیر قطر به نفع برخی خاندان حاکم است که از 1972 از صحنه کنار زده شده اند.

این منابع اعلام کردند: پس از شکست تلاشهای تجزیه طلبانه ضد سوریه، فرد وابسته به ترکیه و رقیب شیخ حمد به ترکیه پناهنده شده است و نمی تواند به قطر بازگردد.

کد مطلب 1552532

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