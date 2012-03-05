ضرورت برخورد با متعرضین به منابع طبیعی/ قضات حساسیت بیشتری داشته باشند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حسن ترابی ظهر دوشنبه به مناسبت هفته منابع طبیعی در حسینیه اهل بیت بروجرد اظهار داشت: جنگلها و سایر منابع طبیعی جزء انفال بوده و انفال به عنوان اموال عمومی و بیت المال اختیار آن با امام مسلمین است.

وی تصریح کرد: متاسفانه در حوزه منابع طبیعی آن گونه که باید و شاید وظیفه حراستی را در کلان کشور به طور شایسته انجام نداده ایم.

حجت الاسلام ترابی با بیان اینکه در بحث حراست از منابع طبیعی مشکلاتی داریم که باید قانونی رفع شود، افزود: متاسفانه منابع طبیعی ما به خاطر بهره برداری بی رویه عده ای تخریب شده و گاهی اوقات افراد سود جو منافع شخصی خود را برمنافع عمومی ترجیح می دهند.

امام جمعه بروجرد بیان داشت: این متجاوزین افرادی هستند که در بسیاری از موارد ذی نفوذ بوده و کار دست اندر کاران حفاظت از منابع ملی را متوقف می کنند.

وی افزود: برای حفاظت از منابع طبیعی باید تمامی ادارات و ارگانها مشارکت داشته باشند تا منابع طبیعی اهداف سازمانی خود را به انجام برساند.

حجت الاسلام ترابی با تاکید بر حساسیت قضات نسبت به پرونده های مربوط به منابع طبیعی، عنوان کرد: باید با متعرضین به منابع طبیعی برخورد جدی صورت گیرد.

وی با بیان اینکه عدم مراقبت صحیح از منابع طبیعی یکی از مشکلات این بخش است، ادامه داد: در مقابل افراد سودجو مقاومت منابع طبیعی خیلی مهم است که در این قسمت نیز مشکل داریم.

حجت الاسلام ترابی همچنین با بیان اینکه بحث تغییر کاربری منابع طبیعی نیز مشکلی است که باید به آن توجه شود، تصریح کرد: بسیاری از طرحهای اجرا شده در اراضی منابع طبیعی صوری بوده و متاسفانه مرغوبترین زمین ها نیز را در اختیار کسانی قرار می گیرد که به دنبال سودجویی هستند.

امام جمعه بروجرد اظهار داشت: در حفظ و حراست از منابع طبیعی باید فرهنگ سازی شود چرا که ریشه بسیاری از مشکلات ما در این بخش عدم فرهنگسازی مناسب است.

وی همچنین بر ضرورت توسعه پروژه های آبخیزداری در این شهرستان تاکید کرد و افزود: در شهرستان بروجرد هنوز مشخص نشده که در بخش آبخیزداری چه فعالیتهایی انجام شده است.

حجت الاسلام ترابی همچنین بر ضرورت توسعه فضای سبز تاکید و عنوان کرد: در بخش توسعه فضای سبز نیز در بروجرد منابع طبیعی عقب است.

وی همچنین با بیان اینکه باید مردم را با سنت حسنه درختکاری و برکات آن آشنا کرد، ادامه داد: باید تلاش کنیم که مردم به این سمت سوق پیدا کنند تا از برکات درخت و درختکاری بهره مند شویم.